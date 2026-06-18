Air France-KLM intègre Apple à son programme Flying Blue

la possibilité de gagner des Miles lors de l’achat d’appareils Apple illustre pleinement l’ambition de Flying Blue de s’inscrire toujours davantage dans le quotidien de ses membres

Les membres duont désormais la possibilité deà condition d'effectuer leurs transactions via des plateformes en ligne spécifiquement dédiées.Ce service est déployé simultanément dans quatre pays clés : la France, Dans chacune de ces régions, les utilisateurs accèdent à une large sélection d'appareils de dernière génération, tels que les iPhone, iPad, MacBook ou Apple Watch, avec la garantie d'une livraison directement assurée par la logistique officielle d'Apple.Pour Benjamin Lipsey, Senior Vice President Loyalty, Digital & Data du Groupe Air France-KLM et Président de Flying Blue, "".