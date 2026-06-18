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Air France-KLM intègre Apple à son programme Flying Blue

Les achats de matériel Apple rapportent désormais des Miles aux membres du programme


Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM, propose désormais à ses membres de gagner des Miles lors de l’achat d’appareils Apple. Cette nouvelle fonctionnalité leur permet de financer indirectement leurs futures expériences et billets d'avion par l'acquisition de produits technologiques.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Jeudi 18 Juin 2026 à 16:20

Flying Blue permet à ses membres de cumuler des Miles lors d’achats de produits Apple - Depositphotos.com, Joeppoulssen
Flying Blue permet à ses membres de cumuler des Miles lors d’achats de produits Apple - Depositphotos.com, Joeppoulssen
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Les membres du programme de fidélité Flying Blue ont désormais la possibilité de cumuler des Miles sur les achats éligibles de la marque Apple, à condition d'effectuer leurs transactions via des plateformes en ligne spécifiquement dédiées.

Ce service est déployé simultanément dans quatre pays clés : la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Dans chacune de ces régions, les utilisateurs accèdent à une large sélection d'appareils de dernière génération, tels que les iPhone, iPad, MacBook ou Apple Watch, avec la garantie d'une livraison directement assurée par la logistique officielle d'Apple.

Pour Benjamin Lipsey, Senior Vice President Loyalty, Digital & Data du Groupe Air France-KLM et Président de Flying Blue, "la possibilité de gagner des Miles lors de l’achat d’appareils Apple illustre pleinement l’ambition de Flying Blue de s’inscrire toujours davantage dans le quotidien de ses membres".

Flying Blue étend son influence bien au-delà de l’univers du voyage

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Ce rapprochement stratégique confirme la volonté de Flying Blue d'élargir ses services bien au-delà des vols et des séjours hôteliers.

Qu'il s'agisse de s'offrir des produits technologiques, de participer aux Flying Blue Experiences, de faire don de ses Miles à des ONG ou de financer des solutions de carburant d'aviation durable (SAF), les bénéfices se matérialisent aussi bien au sol qu'en plein ciel.

Revendiquant plus de 35 millions de membres à l'échelle mondiale et s'appuyant sur un réseau de 40 compagnies aériennes partenaires, Flying Blue réaffirme son ambition de proposer un écosystème d'avantages toujours plus accessible et inspirant.

A lire aussi : Air France-KLM, Transavia dégainent des billets modifiables sans frais pour l'été

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Tags : air france klm, flying blue
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