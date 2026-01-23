Fiscalité, concurrence, régulation : Ben Smith (Air France - KLM) interpelle les politiques

Je veux que les conséquences concrètes de ces tensions soient pleinement intégrées dans les décisions publiques au plus haut niveau, afin de garantir des règles du jeu équitables.



En 2005, nous avons eu l’occasion de le dire avec force, la souveraineté de l’Europe passe par l'action et la défense de nos intérêts face à des acteurs extérieurs qui ne cachent pas leurs ambitions.



Nous considérons que les 69 000 emplois directs et les 71 milliards d'euros de retombées économiques générées chaque année en France et aux Pays-Bas ne peuvent être considérés pour acquis.



Dans ce contexte, Air France - KLM n'est pas seulement un acteur économique, c'est un outil stratégique, exemplaire et engagé, partenaire de nos États qui sont aussi nos actionnaires. »

Ben Smith a enchaîné avec, et c’est à noter,Le ton et les propos du directeur général semblaient faire écho aux discours des Européens entendus la veille au sommet économique de Davos, pour une Europe qui doit désormais mieux se faire respecter, mais aussi faire preuve de réalisme.Ben Smith a parlé cash. Revenant sur les tensions politiques, il a interpellé les politiques. «Un message dont chacun aura compris qu’il visaitBen Smith s’est voulu aussi conquérant en espérant que son groupe pourrait s'agrandir etcette année avec l'approbation des autorités de régulation pour sa prise de participation majoritaire dans la compagnieau cours du second semestre, et l’espérance d'une victoire dans la bataille franco-allemande de la privatisation de