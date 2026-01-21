Air France célèbre les 50 ans du Concorde avec un documentaire inédit

Air France lance le documentaire « Concorde Air France : ils ont fait voler la légende » ©DepositPhotos/alfredosaz.gmail.com
Air France a officiellement dévoilé un documentaire événement pour célébrer le cinquantième anniversaire du premier vol commercial du Concorde, effectué le 21 janvier 1976.
Intitulé « Concorde Air France : ils ont fait voler la légende », ce film retrace l'épopée de l'Oiseau Blanc depuis ses premières rotations vers Dakar et Rio de Janeiro.
Tourné au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget sous l'impulsion de Benjamin Smith Directeur Général d’Air France-KLM, le projet offre une immersion technique et historique, incluant des images d'archives rares et un accès privilégié à la cabine signée Andrée Putman.
Intitulé « Concorde Air France : ils ont fait voler la légende », ce film retrace l'épopée de l'Oiseau Blanc depuis ses premières rotations vers Dakar et Rio de Janeiro.
Tourné au musée de l’Air et de l’Espace du Bourget sous l'impulsion de Benjamin Smith Directeur Général d’Air France-KLM, le projet offre une immersion technique et historique, incluant des images d'archives rares et un accès privilégié à la cabine signée Andrée Putman.
Concorde : un hommage aux collaborateurs et à l'excellence aéronautique
Autres articles
-
Air France et SNCF Voyageurs intègrent OUIGO à l’offre "Train + Air"
-
Air France : l'État efface les dettes, les sénateurs font un super cadeau !
-
Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
-
Air France-KLM : "Copenhague doit devenir le 3e hub" du groupe avec SAS
-
Air France étend son réseau La Première à quatre nouvelles destinations
Le documentaire donne la parole à cinq salariés de la compagnie toujours en activité, dont des pilotes, mécaniciens et personnels de bord, pour dévoiler les coulisses opérationnelles de cette icône technologique.
À travers ces récits inédits et des anecdotes personnelles, le film explore l'héritage d'un appareil qui demeure aujourd'hui le symbole du savoir-faire franco-britannique et de l'élégance à la française.
Pour Air France cette célébration ne se limite pas à la nostalgie, mais sert de point de repère pour l'innovation actuelle, rappelant l'influence durable du Concorde sur l'expérience client et l'identité de la marque dans le transport aérien mondial.
A lire aussi : Concorde, un avion mythique au destin tragique
À travers ces récits inédits et des anecdotes personnelles, le film explore l'héritage d'un appareil qui demeure aujourd'hui le symbole du savoir-faire franco-britannique et de l'élégance à la française.
Pour Air France cette célébration ne se limite pas à la nostalgie, mais sert de point de repère pour l'innovation actuelle, rappelant l'influence durable du Concorde sur l'expérience client et l'identité de la marque dans le transport aérien mondial.
A lire aussi : Concorde, un avion mythique au destin tragique