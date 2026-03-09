TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Crise au Moyen-Orient : NG Travel et FRAM organisent le rapatriement de leurs clients

Plusieurs vols spéciaux mis en place pour assurer le retour des voyageurs vers la France


En raison de la situation géopolitique et de la fermeture partielle de l'espace aérien dans le Golfe persique, les voyagistes NG Travel et FRAM ont mis en place des dispositifs exceptionnels afin d’organiser le retour de leurs clients.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 12:58

NG Travel et FRAM participent à plusieurs opérations de rapatriement par vols spéciaux - DepositPhotos.com, aaftab.sheikh@gmail.com
En raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, NG Travel et FRAM participent à plusieurs opérations de rapatriement par vols spéciaux afin d’assurer le retour des voyageurs dont les vols réguliers ont été suspendus.

Déjà, dans la nuit du 8 au 9 mars 2026, un vol spécial opéré par la compagnie espagnole Iberojet a rapatrié 429 passagers depuis la Thaïlande vers la France, dont 214 clients de NG Travel et 215 de FRAM.

Un second vol d’affrètement est programmé le 10 mars pour les voyageurs présents au Sri Lanka et aux Maldives.

L’opération, dont la logistique est pilotée par le tour-opérateur Ôvoyages, associe NG Travel et FRAM en tant que co-affréteurs pour un retour depuis Colombo et Malé vers l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle. Ce vol doit transporter 174 passagers pour NG Travel et 148 pour FRAM.

FRAM, NG Travel : des cellules de crise mobilisées

Les cellules de crise des deux groupes sont mobilisées afin de traiter les dossiers selon la priorité des dates de départ.

Pour les destinations non couvertes par ces vols spéciaux, des solutions de réacheminement sont étudiées au cas par cas via des hubs aériens encore ouverts.

Les deux groupes rappellent également l’importance, pour les ressortissants français présents à destination, de s’enregistrer sur le portail Fil d'Ariane du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères afin de faciliter leur suivi.

