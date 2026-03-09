Crise au Moyen-Orient : NG Travel et FRAM organisent le rapatriement de leurs clients

Plusieurs vols spéciaux mis en place pour assurer le retour des voyageurs vers la France

En raison de la situation géopolitique et de la fermeture partielle de l'espace aérien dans le Golfe persique, les voyagistes NG Travel et FRAM ont mis en place des dispositifs exceptionnels afin d’organiser le retour de leurs clients.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 9 Mars 2026 à 12:58

