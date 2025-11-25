TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador !

Plusieurs clubs proposent des infrastructures dédiées au padel


Club Eldorador a réuni ce week-end 50 clients autour d’un tournoi de padel en région parisienne, encadré par Jérôme Inzerillo Ambassadeur officiel et membre du top 15 français. Quatre figures majeures du sport français dont Robert Pirès et Nicolas Karabatic ont participé à cet évènement.


Rédigé par le Mardi 25 Novembre 2025

La deuxième édition du tournoi de padel, exclusif Club Eldorador s’est tenue ce week-end en région parisienne, réunissant 50 clients. L’événement était supervisé par Jérôme Inzerillo, ambassadeur officiel d’Eldorador et membre du top 15 français de la discipline, qui a guidé les participants tout au long de la journée.

Moment fort du week-end : les participants ont pu affronter non seulement plusieurs membres de la direction du groupe, mais aussi quatre personnalités reconnues du sport français. Bruno Cheyrou, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer et Robert Pirès, tous « amateurs déclarés de la discipline », ont partagé les courts et multiplié les échanges avec les clients.

Cette édition confirme l’élan autour du padel au sein de l’univers Eldorador. Depuis avril 2025, ce sport s’est imposé comme l’une des disciplines phares du programme Eldo Sport+, qui réunit également la boxe, le golf, le fitness, le stand-up paddle, l’aquafit, le tennis et le VTT électrique.

Plusieurs clubs en Turquie, au Maroc, à Fuerteventura ou encore dans le tout nouveau Club Eldorador Sentido Caribbean Soma Bay 5* en Égypte proposent désormais des infrastructures dédiées.

Club Eldorador : une prochaine Master Class padel à Marrakech

Autres articles
Le programme Eldo Sport+ associe hébergements 4 ou 5 étoiles, formule tout inclus, et présence d’équipes francophones composées d’animateurs et de coachs professionnels. Ces derniers assurent cours particuliers, sessions collectives et accompagnement de tous les niveaux.

Pour poursuivre cette dynamique, Eldorador annonce l’organisation de nouveaux stages et masterclass de padel à l’étranger. Le prochain rendez-vous se tiendra la semaine prochaine au Club Eldorador Kenzi Agdal Médina 5* à Marrakech, sous la direction de Jérôme Inzerillo.

A lire aussi : Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs

Lu 154 fois

Tags : boomerang, club eldorador, ng travel
