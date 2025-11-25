Padel : Pirès et Karabatic invités au tournoi Club Eldorador ! -Photo Club Eldorador - Boomerang Voyages Mattéo Deneu
La deuxième édition du tournoi de padel, exclusif Club Eldorador s’est tenue ce week-end en région parisienne, réunissant 50 clients. L’événement était supervisé par Jérôme Inzerillo, ambassadeur officiel d’Eldorador et membre du top 15 français de la discipline, qui a guidé les participants tout au long de la journée.
Moment fort du week-end : les participants ont pu affronter non seulement plusieurs membres de la direction du groupe, mais aussi quatre personnalités reconnues du sport français. Bruno Cheyrou, Nikola Karabatic, Thierry Omeyer et Robert Pirès, tous « amateurs déclarés de la discipline », ont partagé les courts et multiplié les échanges avec les clients.
Cette édition confirme l’élan autour du padel au sein de l’univers Eldorador. Depuis avril 2025, ce sport s’est imposé comme l’une des disciplines phares du programme Eldo Sport+, qui réunit également la boxe, le golf, le fitness, le stand-up paddle, l’aquafit, le tennis et le VTT électrique.
Plusieurs clubs en Turquie, au Maroc, à Fuerteventura ou encore dans le tout nouveau Club Eldorador Sentido Caribbean Soma Bay 5* en Égypte proposent désormais des infrastructures dédiées.
Club Eldorador : une prochaine Master Class padel à Marrakech
Le programme Eldo Sport+ associe hébergements 4 ou 5 étoiles, formule tout inclus, et présence d’équipes francophones composées d’animateurs et de coachs professionnels. Ces derniers assurent cours particuliers, sessions collectives et accompagnement de tous les niveaux.
Pour poursuivre cette dynamique, Eldorador annonce l’organisation de nouveaux stages et masterclass de padel à l’étranger. Le prochain rendez-vous se tiendra la semaine prochaine au Club Eldorador Kenzi Agdal Médina 5* à Marrakech, sous la direction de Jérôme Inzerillo.
A lire aussi : Boomerang Voyages mise plus que jamais sur les clubs
