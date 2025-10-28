TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
NG Travel nomme Clément Chartaud directeur des systèmes d’Information

membre du comité de direction


Clément Chartaud rejoint NG Travel au poste de Directeur des Systèmes d’Information. Il devient membre du Comité de Direction.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

NG Travel nomme Clément Chartaud directeur des systèmes d’Information - Photo NG Travel
NG Travel annonce la nomination de Clément Chartaud au poste de Directeur des Systèmes d’Information.

À 38 ans, Clément Chartaud rejoint le Comité de Direction de NG Travel pour piloter la stratégie IT globale et accompagner le développement de ses marques.

Il apporte près de quinze ans d’expérience à la croisée du tourisme et de la tech : d’abord chez TUI, il a contribué à la création de Tui.fr et d’Espacepro.to, puis chez Leetchi, en tant que CTO, où il a piloté la refonte complète de l’écosystème digital.

Clément Chartaud pilotera la stratégie IT globale de NG Travel

Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour missions de : piloter la stratégie technologique du groupe, de refondre et moderniser les plateformes digitales et d'accélérer l’automatisation et l’interfaçage permettant aux agences partenaires de
mieux conseiller leurs clients et d’accéder à des services personnalisés en temps réel.

« Les principaux challenges du secteur portent plus que jamais sur la connectivité. Clément jouera un rôle central pour aligner nos plateformes et nos outils. Sous son impulsion, nous faisons évoluer notre architecture, fronts comme back-offices, et explorons activement les opportunités offertes par l’intelligence artificielle.

Ces investissements visent à accompagner plus efficacement les agences au quotidien avec des outils plus performants et à offrir aux voyageurs une expérience fluide et maîtrisée. », commente Bryce Arnaud-Battandier, Directeur Général du groupe.

