NG Travel nomme Clément Chartaud directeur des systèmes d’Information

Les principaux challenges du secteur portent plus que jamais sur la connectivité. Clément jouera un rôle central pour aligner nos plateformes et nos outils. Sous son impulsion, nous faisons évoluer notre architecture, fronts comme back-offices, et explorons activement les opportunités offertes par l’intelligence artificielle.



Ces investissements visent à accompagner plus efficacement les agences au quotidien avec des outils plus performants et à offrir aux voyageurs une expérience fluide et maîtrisée.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura notamment pour missions de : piloter la stratégie technologique du groupe, de refondre et moderniser les plateformes digitales et d'accélérer l’automatisation et l’interfaçage permettant aux agences partenaires demieux conseiller leurs clients et d’accéder à des services personnalisés en temps réel.», commente Bryce Arnaud-Battandier , Directeur Général du groupe.