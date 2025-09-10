Bryce Arnaud-Battandier est aujourd’hui Directeur Général du groupe NG Travel, le troisième tour-opérateur français avec un chiffre d'affaires dépassant 450 millions d’euros. Ingénieur diplômé de l’École Polytechnique et titulaire d’un Mastère HEC Entrepreneurs, il débute chez Oliver Wyman en tant que consultant, ce qui lui permet de développer des compétences stratégiques et d’acquérir une vision globale des enjeux des entreprises. Il rejoint ensuite Thomas Cook France, où il occupe successivement les postes de Responsable Stratégie & Développement, puis de directeur de la production Moyen-Courrier, Il a la charge du projet de rachat de Jet tours puis de son intégration dans le groupe Thomas Cook. Il travaille aussi sur la refonte de l’offre club Eldorador et lance les clubs Jumbo.



Après un passage rapide chez Smartbox France comme Directeur des opérations, il rejoint en 2013, Pierre & Vacances Center Parcs Group en tant que Directeur Général Adjoint Pierre & Vacances. À ce poste, il gère le Revenue Management et Marketing Produit et œuvre au développement du portefeuille d’activités sur les destinations Européennes.



En 2016, il relève un nouveau défi en prenant la direction générale de maeva.com. Sous son impulsion et après avoir racheté un distributeur online La France du Nord au Sud, la marque connaît une croissance organique de 30 à 40% par an sur cinq ans. Bryce Arnaud-Battandier y crée une plateforme européenne de distribution et de services sur le marché des biens de particuliers et du camping, renforçant la notoriété de la marque et son positionnement sur le digital.



En 2021, il rejoint MMV au poste de Directeur Général, et pilote 11 Résidences Clubs 4* et 10 Hôtels Clubs sur 16 stations des Alpes françaises. Ses missions sont de continuer le développement avec l’ouverture de nouveaux sites, de développer les ventes directes et la notoriété de la marque. Il accompagne aussi la transformation de MMV vers un modèle durable avec par exemple la labellisation de tous les sites en clé verte et la participation à la Convention Entreprise Climat Rhône Alpes.



MMV est racheté fin 2022 par la Compagnie des Alpes et en 2023, Bryce devient le Directeur de la division Distribution & Hospitality de la Compagnie des Alpes où il gère MMV, Mountain Collection le premier réseau d’agences immobilières des Alpes et Travelski & Yoonly un TO/distributeur majeur sur la montagne.



Il rejoint NG Travel en 2025. L’objectif de NG est de continuer de développer le TO et ses différentes marques (Jet tours, Kappa Club, Kappa Senses, Eldorador, Coralia, Promoséjours, Directours et Boomerang) en proposant des expériences toujours plus qualitatives.

