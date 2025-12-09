Arrêtons de faire des sites internet. Je n'ose le dire, mais sans doute que dans quelques années, les sites n'existeront plus.



Quand on voit le niveau de pertinence développé et amélioré en quelques semaines par ChatGPT, nous ne sommes pas à l’abri que dans quelques mois un outil disruptif ne sorte et relègue les sites internet aux oubliettes.



Demain, quand les jeunes vont partir en vacances, ils ne vont pas les préparer en consultant le site d'un territoire, mais en utilisant TikTok, Insta ou ChatGPT.



Si, à un moment donné, il y a un risque de pérennité de certaines structures, il faut savoir que c’est la data qui nous sauvera, et pas notre site internet.



Par contre, consolider une data de qualité, parce que nous avons cette connaissance vraiment fine du territoire, tout en gardant un angle que nous défendons, à savoir le tourisme durable, et insuffler ça dans les carrefours d’audience et dans les LLM, c'est l'angle que je privilégierais,

Autant d'informations qui font dire au responsable du CDT que les organismes touristiques doivent stopper cette fuite en avant et se questionner sur la suite." réfléchit alors le directeur exécutif de Charentes Tourisme.Déjà confronté à une baisse des subventions en raison du tour de ceinture donné par l'État aux budgets des collectivités, le tourisme institutionnel se pose aussi la question de la structuration de la visibilité de son offre et de ses campagnes marketing.La problématique sera la même pour les marques qui verront alors leur site délaissé à la faveur des agents IA. L'enjeu premier sera donc de ressortir en premier dans les requêtes des chatbots.Et si demain le constat est que les sites internet ou les réseaux classiques ne suffisent plus, il faudra alors pivoter et faire différemment.