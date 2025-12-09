L'Arabie Saoudite, futur centre de gravité pour le trafic aérien au Moyen-Orient ?

Le paysage aérien saoudien est en pleine mutation, structuré autour de rôles bien définis et d'une expansion coordonnée.



Parmi les compagnies déjà existantes, on retrouve :



- Riyadh Air : lancée en 2023, opérationnelle en 2025-2026, Riyadh Air est un projet sans équivalent dans l’aérien moderne depuis un quart de siècle. Cette nouvelle compagnie nationale est le fer de lance de la stratégie de hub de Riyad. Positionnée sur le segment premium international avec une expérience digitale inédite (IA, biométrie, etc.), elle vise à relier la capitale au monde et risque de sérieusement bousculer les meilleurs transporteurs du Golfe.



- Saudia : la compagnie historique se concentre sur la modernisation de sa flotte et l’expansion de son réseau pour se positionner comme la compagnie des flux touristiques et des pèlerinages.



A noter que ces deux compagnies sont commercialement dirigées par des anciens VP de chez Qatar Airways qui se connaissent bien.



- Low-cost (flynas et flyadeal) : ces transporteurs à bas coûts jouent un rôle crucial dans l'augmentation du trafic régional, domestique et religieux. Flynas a connu une croissance de capacité de 63% entre 2019 et 2024, tandis que flyadeal étend ses bases opérationnelles, notamment à Médine, pour soutenir l'afflux de pèlerins. Ces compagnies serviront aussi à alimenter en passagers (feerder) les hubs principaux de RUH (Aéroport international du roi Khaled à Riyad et JED (Aéroport international Roi-Abdelaziz à Djeddah).



Des plans pour la création de deux compagnies aériennes supplémentaires ont été récemment annoncés : une nouvelle low-cost et une compagnie dédiée spécifiquement au tourisme religieux (Hajj et Omra), soulignant la volonté de segmenter et de maximiser le marché du transport aérien.



Ce modèle est proche du « dual brand strategy » de Singapour Airlines et Scoot ou Lufthansa et Eurowings.



L'impact de cette offensive sur l'industrie aérienne mondiale est considérable, promettant une concurrence accrue sur les routes long-courriers et une redistribution potentielle des flux de passagers entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique.



Air France a inauguré une route CDG-RUH à l’été 2025 et compte bien profiter du développement de la destination.