Ultra long-courriers : prouesse technique ou modèle d’avenir pour l’aviation commerciale ? [ABO]

Ces avions n’apportent pas seulement de l’autonomie, mais toute une série d’améliorations plus ou moins visibles pour rendre supportable, voire agréable des temps de vol très longs.



La pressurisation a été ramenée de 2400 à 1800 mètres (moins de maux de tête et fatigue), le taux d’humidité est plus élevé pour éviter la sensation de dessèchement, l’éclairage LED a été pensé pour réduire le décalage horaire avec des cycles lumières/obscurité adaptés.



Les systèmes de divertissement proposent des programmes anti jetlag, de stretching et de méditation. Les menus sont adaptés et des collations plus légères et régulières proposées.



En classe affaires et premium, l’expérience est encore plus valorisée avec des sièges-lits, une restauration soignée et des services digitaux encore plus nombreux.



La littérature scientifique et les enquêtes passagers montrent que le confort en classe économique diminue de façon continue avec la durée du vol. Si aucun seuil universel n’a été établi, la tolérance moyenne observée dans les études et sondages converge autour d’un seuil opérationnel - 12 à 14h - surtout lorsque l’offre cabine est standard. Au-delà, la fatigue et la monotonie dominent malgré l’avantage du vol direct.



Pour cette raison, Air New Zealand prévoit d'introduire dès 2026 le Skynest, des couchettes en classe économique pour ses vols ultra long-courrier, offrant ainsi une option de repos horizontal aux passagers.



Singapour Airlines a décidé de supprimer sa cabine éco sur les vols ultra long-courriers et, Qantas avec son projet Sunrise proposera des zones de détente pour s’étirer et socialiser.