J'ai testé pour vous le vol direct Paris-Perth... en 15h30 chrono ! 🔑

Avec des vents favorables, c'est même une heure de moins qu'il nous aura fallu pour traverser l'Océan Indien et rejoindre ainsi les côtes australiennes en 15h30 (vidéo à l'appui), avec uneGrâce au visa électronique , obtenu rapidement au moment de la réservation, le passage de l'immigration est très fluide, avec une attente d'à peine 20 minutes pour récupérer les bagages. Notre avion repartira quant à lui jusqu'à Sydney qu'il atteindra 4h plus tard.Passée la période estivale, souhaitons que le succès commercial soit au rendez-vous pour pérenniser cette ligne et faire de Perth un point d'accès majeur en Australie au départ de l'Europe.(régions des Pinnacles, du Kimberley, du Karijini), de la barriere coralienne du Ningaloo Reef depuis Exmouth, des communautés aborigènes et des peintures rupestres de la région de Broome, des vignobles de la Margaret River, de la paisible île de Rottnest et de la très décontractée Fremantle, etc..., la capitale de l'Australie Occidentale mérite bien plus qu'un simple détour !La, contribuera ainsi à désengorger les aéroports de la côte est et à mieux répartir les flux sur le territoire australien et ce tout au long de l'année.