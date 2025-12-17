Avec l’avion, il faut être 3 heures à l'avance, passer les contrôles de la police, etc. Ensuite on va vite, on peut aller loin, mais les circuits d’embarquement sont plus longs pour les passagers. Le propre du train, et c'est ce qui fait sa valeur, c’est la fluidité, pouvoir arriver quelques minutes avant le départ

Nous n’avons pas les mêmes contraintes, et notamment à cause du volume. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place sur l'aérien que nous ne pouvons pas faire chez nous, parce que fondamentalement, le système n'est pas le même.



La SNCF, c'est effectivement 1,4 milliard de passagers par an, des millions de passagers chaque jour dans des espaces ouverts qui sont des gares, qui ne sont pas forcément que des lieux d'embarquement, comme dans les aéroports, mais qui peuvent être des lieux de passage, des zones commerciales.



Il y a dans nos gares énormément de gens qui ne sont pas des voyageurs. Ce sont des personnes qui viennent acheter leur journal, leur pain, etc. Et puis le système ferroviaire, c'est un système qui est par essence ouvert. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 30 000 km de voies, 3 000 gares principales. Nous avons 15 000 passages à niveau, etc.



Et donc notre objectif est de sécuriser ce mode de transport tout en préservant son avantage majeur, qui est sa fluidité.

Aussi, si on tente de faire le parallèle avec le transport aérien, un domaine que connaît bien aussi le patron de la sûreté de la SNCF, on mesure encore mieux la complexité des missions.La difficulté est de sécuriser ce mode de transport tout en gardant son avantage majeur, qui est sa fluidité..» explique en préambule Xavier Roche.