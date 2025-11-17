TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

Deux modèles de service, proposés chacun à leur rythme :



La classe Optimum sera disponible du lundi au vendredi sur tous les trains au départ ou à l’arrivée de Paris intra-muros.



La version OPTIMUM PLUS sera quant à elle exclusivement proposée sur la ligne Paris-Lyon, avec 18 allers-retours quotidiens, soit un train toutes les 30 minutes le matin et le soir, pour relier les centres-villes en toute efficacité.



Avec cette nouvelle offre, TGV INOUI entend renforcer son attractivité auprès des voyageurs d’affaires.