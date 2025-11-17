TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

Optimum remplace Flex Première avec une expérience améliorée.DepositPhotos.com, STYLEPICS
Après une annonce en septembre, TGV INOUI rend disponible à la vente sa nouvelle classe premium OPTIMUM, pour des déplacements à compter du 8 janvier 2026.
Destinée en priorité à la clientèle affaires, cette offre promet "une expérience de voyage haut de gamme alliant confort, flexibilité et accompagnement personnalisé", affirme la compagnie.
Classe OPTIMUM : une offre premium, deux formules
La classe OPTIMUM se décline en deux niveaux de service.
La version standard offre un espace exclusif aux professionnels, conçu notamment pour travailler ou se reposer. Votre billet reste échangeable et remboursable sans frais, vous permettant de modifier vos plans jusqu’à 30 minutes après le départ.
Optimum Plus garantit, de son côté, votre accès aux Salons Grand Voyageur - TGV INOUI, équipés du WiFi rapide, de boissons variées, d’un portail de divertissement et d’une sélection de magazines et journaux en version papier ou digitale.
En plus, la version OPTIMUM PLUS offre un service de restauration à la place, la présence d’un hôte dédié tout au long du trajet et un accompagnement client personnalisé.
Disponibilité et fréquence
Deux modèles de service, proposés chacun à leur rythme :
La classe Optimum sera disponible du lundi au vendredi sur tous les trains au départ ou à l’arrivée de Paris intra-muros.
La version OPTIMUM PLUS sera quant à elle exclusivement proposée sur la ligne Paris-Lyon, avec 18 allers-retours quotidiens, soit un train toutes les 30 minutes le matin et le soir, pour relier les centres-villes en toute efficacité.
Avec cette nouvelle offre, TGV INOUI entend renforcer son attractivité auprès des voyageurs d’affaires.
