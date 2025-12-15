Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

2025 : structurer, clarifier et renforcer les fondamentaux
L’année 2025 a ainsi été consacrée à la mise à disposition de contenus, de supports et de temps forts permettant de mieux comprendre la destination, ses valeurs et ses priorités.
Ces actions ont contribué à clarifier le discours de Tahiti Et Ses Îles, à affirmer certains marqueurs culturels et à faciliter l’accès à l’information pour les professionnels, sans bouleverser les dispositifs existants.
Tahiti Highlights : l’actualité professionnelle à portée de main
Avec les Tahiti Highlights, Tahiti Tourisme propose aux professionnels du tourisme une synthèse mensuelle de l’actualité de la destination, pensée pour une consultation rapide et directement exploitable.
Chaque édition rassemble l’essentiel à retenir : nouveautés produits et expériences, évolutions institutionnelles ou réglementaires, événements culturels et sportifs à anticiper, initiatives liées au tourisme durable, ainsi que des informations plus opérationnelles, comme les conditions météo et maritimes susceptibles d’impacter certaines activités nautiques.
Ce format régulier permet aux réseaux de vente de rester informés en continu et d’alimenter leurs argumentaires commerciaux avec des contenus actualisés et concrets.
Hina : une démarche de sensibilisation autour du tourisme durable
Parallèlement aux actions menées à l’international, Tahiti Tourisme a renforcé son engagement local à travers la plateforme Hina, dédiée à la sensibilisation aux enjeux du tourisme durable.
Destinée aux populations locales et aux acteurs du territoire, cette initiative met en lumière les bonnes pratiques, le respect de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et le rôle de chacun dans l’accueil des visiteurs.
Déployée via des supports pédagogiques, des actions de terrain et une communication accessible, la démarche s’inscrit dans une vision de long terme, visant un tourisme plus équilibré et respectueux du fenua. Pour les professionnels, elle contribue à renforcer la cohérence du positionnement global de Tahiti Et Ses Îles en tant que destination engagée et responsable.
Matari‘i i ni‘a : un repère culturel désormais officiel
Autre temps fort, la célébration de Matari‘i i ni‘a, reconnue comme jour férié officiel en Polynésie française chaque 20 novembre, marque une avancée significative dans la valorisation de la culture polynésienne.
Associée au lever héliaque des Pléiades, cette date constitue un repère central du calendrier traditionnel, annonçant l’entrée dans la saison d’abondance, symbole de renouveau et de prospérité.
À cette occasion, Tahiti Tourisme, aux côtés du Pays et de Te Fare Tauhiti Nui, a accompagné l’organisation de célébrations ouvertes au public à Papeete et Tautira, invitant habitants et visiteurs à partager un moment à la fois astronomique, spirituel et communautaire.
Au-delà de l’événement, Matari‘i i ni‘a participe à la reconnaissance du patrimoine culturel immatériel de Tahiti Et Ses Îles et à une meilleure lisibilité des grands temps forts culturels auprès des marchés internationaux, dans la lignée d’initiatives similaires comme le Matariki en Nouvelle-Zélande.
Le segment MICE : une offre clairement structurée
Sur le plan des marchés, Tahiti Tourisme a poursuivi le développement de son positionnement MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Events) à travers la publication d’une brochure dédiée, conçue comme un outil d’aide à la conception et à la vente de projets sur mesure.
Ce support met en lumière les atouts de la destination pour l’organisation de séminaires et d’événements professionnels : diversité des lieux, infrastructures adaptées, expertise des prestataires locaux et environnement naturel propice à la cohésion des équipes.
Il présente également les capacités d’accueil et des exemples d’expériences mêlant temps de travail, immersion culturelle et activités de pleine nature, positionnant Tahiti Et Ses Îles comme une alternative différenciante sur le segment MICE.
La randonnée responsable : une autre approche du territoire
La mise en avant de la randonnée responsable s’inscrit dans la même logique de diversification de l’offre. À travers une brochure dédiée, Tahiti Tourisme valorise une lecture plus intérieure du territoire, au-delà des lagons.
Vallées luxuriantes, reliefs volcaniques, plateaux, sentiers ancestraux et biodiversité terrestre composent une offre riche, proposée dans un cadre encadré et respectueux.
Ce support accompagne les professionnels dans la promotion d’expériences attentives à la préservation des sites naturels et aux usages culturels, en soulignant l’importance du recours à des guides agréés. Il répond à une demande croissante pour des séjours actifs et durables, tout en favorisant une meilleure répartition des flux touristiques.
« Laissez-vous guider par vos émotions » : un cadre narratif durable
Enfin, la campagne « Laissez-vous guider par vos émotions à Tahiti Et Ses Îles » constitue le fil rouge du récit de destination.
Elle traduit une évolution du discours, privilégiant l’expérience vécue, les émotions ressenties et la connexion humaine, plutôt qu’une simple approche paysagère.
Déployée sur les principaux marchés internationaux via des dispositifs digitaux, sociaux et médias, cette campagne met en scène des instants de vie et des rencontres authentiques, illustrant la diversité des expériences possibles. Pensée dans une logique de continuité, elle se prolonge en 2026 et offre aux professionnels un cadre de communication stable sur lequel appuyer leurs actions commerciales.
2026 : continuité des dispositifs et présence ciblée sur les temps forts B2B
Dans la continuité des actions engagées, Tahiti Tourisme poursuivra en 2026 son accompagnement des réseaux de vente, en privilégiant la proximité, l’échange et la diffusion d’informations utiles aux professionnels du tourisme.
Plusieurs rendez-vous B2B structurants jalonneront l’année. Tahiti Tourisme accompagné de plusieurs centres de plongée venus spécialement de Tahiti Et Ses Îles, d’Air Tahiti Nui et de 2 tour-opérateurs, seront notamment présents au Salon de la Plongée de Paris 2026, afin de valoriser l’offre plongée, l’un des segments historiques et différenciants de Tahiti Et Ses Îles.
La participation de Tahiti Tourisme accompagnés de ses partenaires polynésiens (Air Tahiti Nui, compagnies aériennes domestiques, hôteliers, croisiéristes et agences réceptives) à IFTM Top Resa s’inscrira dans la même dynamique, avec pour objectif de poursuivre les échanges avec les acteurs du marché français, de renforcer les partenariats existants et de présenter les évolutions de l’offre.
En parallèle, Tahiti Tourisme proposera tout au long de l’année des webinaires thématiques, dans le prolongement du Programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles. Ces rendez-vous en ligne constituent un levier de formation continue pour les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances et maintenir leur niveau d’expertise sur la destination.
Enfin, la présence à la Vendée Va’a contribuera à renforcer la visibilité de Tahiti Et Ses Îles autour de valeurs culturelles et sportives fortes, tandis que ILTM Cannes s’imposera comme un temps fort dédié au positionnement premium et au voyage sur mesure.
Le Programme Spécialiste de Tahiti : un point d’entrée structurant
Le Programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles constitue le dispositif central d’accompagnement des professionnels du tourisme. Il permet de suivre les actions menées par Tahiti Tourisme, d’accéder aux ressources dédiées, de s’inscrire aux webinaires et de rester informé des principaux temps forts de la destination.
Dans un environnement marqué par l’évolution constante de l’offre et des attentes clients, ce programme offre aux agents de voyages et tour-opérateurs un point d’entrée structurant pour actualiser leurs connaissances et maintenir un niveau d’expertise adapté à la vente de Tahiti Et Ses Îles.
Inscription au Programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles : cliquez ICI
À propos de Tahiti Tourisme, nous répondons à vos questions
Tahiti Tourisme est l’organisme de promotion touristique ou Destination Marketing Organisation (DMO) de la Polynésie française, plus connue sous le nom de Tahiti Et Ses Îles.
Tahiti Tourisme gère le marketing, la publicité, les relations publiques, la promotion, les événements et les programmes de commercialisation de la destination. Ayant pour mission première de faire venir des touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe locale et de 9 représentants répartis dans le monde entier œuvrant sur 20 marchés internationaux.
Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et d’informations des visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur.
Pour en savoir plus sur notre destination, visitez notre site www.TahitiTourisme.fr
Vous souhaitez nous contacter ?
Tahiti Tourisme
Email : trade@tahititourisme.fr
Téléphone : 01 53 43 53 95
