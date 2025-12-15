Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

Dans la continuité des actions engagées, Tahiti Tourisme poursuivra en 2026 son accompagnement des réseaux de vente, en privilégiant la proximité, l’échange et la diffusion d’informations utiles aux professionnels du tourisme.



Plusieurs rendez-vous B2B structurants jalonneront l’année. Tahiti Tourisme accompagné de plusieurs centres de plongée venus spécialement de Tahiti Et Ses Îles , d’Air Tahiti Nui et de 2 tour-opérateurs, seront notamment présents au Salon de la Plongée de Paris 2026, afin de valoriser l’offre plongée, l’un des segments historiques et différenciants de Tahiti Et Ses Îles .



La participation de Tahiti Tourisme accompagnés de ses partenaires polynésiens (Air Tahiti Nui, compagnies aériennes domestiques, hôteliers, croisiéristes et agences réceptives) à IFTM Top Resa s’inscrira dans la même dynamique, avec pour objectif de poursuivre les échanges avec les acteurs du marché français, de renforcer les partenariats existants et de présenter les évolutions de l’offre.



En parallèle, Tahiti Tourisme proposera tout au long de l’année des webinaires thématiques, dans le prolongement du Programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles . Ces rendez-vous en ligne constituent un levier de formation continue pour les professionnels souhaitant actualiser leurs connaissances et maintenir leur niveau d’expertise sur la destination.



Enfin, la présence à la Vendée Va’a contribuera à renforcer la visibilité de Tahiti Et Ses Îles autour de valeurs culturelles et sportives fortes, tandis que ILTM Cannes s’imposera comme un temps fort dédié au positionnement premium et au voyage sur mesure.