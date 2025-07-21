Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

La randonnée : un levier de diversification pour Tahiti Et Ses Îles

Si le farniente reste une motivation forte, les voyageurs d’aujourd’hui attendent davantage d’une destination. Ils recherchent des expériences actives, immersives et responsables.



La randonnée répond parfaitement à cette demande. Des balades accessibles, comme les Jardins d’Eau de Vaipahi à Tahiti, aux ascensions emblématiques du Mont Aorai ou du Mont Temehani, les îles hautes offrent un terrain de découverte exceptionnel. Chaque sentier dévoile un panorama unique, entre crêtes vertigineuses, cascades spectaculaires et flore endémique.



Au-delà de l’aspect sportif, ces itinéraires permettent aussi d’entrer en résonance avec la culture locale. Les guides partagent légendes, récits ancestraux et savoirs liés à la nature. Une approche qui transforme la randonnée en expérience culturelle et humaine, bien plus qu’en simple activité de plein air.





Une campagne centrée sur la sécurité et le respect de l’environnement

Tahiti Tourisme veut rappeler que la randonnée doit être pratiquée dans de bonnes conditions de sécurité et avec un profond respect de la nature.



Deux outils majeurs ont été conçus à cet effet :



● Tahiti Tourisme et YouTube, faciles à intégrer aux communications digitales.



●



○ Une sélection des plus beaux sentiers à travers les cinq archipels.



○ Les randonnées emblématiques (Mont Aorai, Vallée de la Fautaua, cascade de Vaipo,

Mont Rotui, Mont Temehani…).



○ Une liste de guides certifiés et prestataires agréés pour garantir sécurité et qualité.



○ Des conseils pratiques (équipement, météo, préparation).



○ Une FAQ complète répondant aux questions fréquentes des voyageurs.



Cette campagne vise à encourager une pratique responsable de la randonnée, tout en offrant aux professionnels des outils concrets pour enrichir leur discours et mieux sécuriser leurs recommandations.



► Voir la vidéo sur YouTube



Une opportunité stratégique pour les professionnels du voyage

Pour les professionnels du tourisme, la randonnée représente bien plus qu’une simple activité optionnelle. Elle constitue un produit différenciant et un puissant levier de valorisation de l’offre.



En l’intégrant aux itinéraires, elle permet de :



● Allonger la durée des séjours, en combinant lagon et montagne.



● Séduire une clientèle active et soucieuse d’authenticité.



● Mettre en avant la dimension culturelle et durable de la destination.



● Créer une expérience riche et mémorable



Dans un marché où les attentes évoluent rapidement, la randonnée devient un argument décisif pour se démarquer et répondre aux nouvelles tendances du tourisme.



Le Programme Spécialiste de Tahiti : un outil clé pour rester informé et formé

Tahiti Tourisme met à disposition la plateforme tahitispecialist.org



En s’inscrivant, les professionnels du voyage peuvent :



● Recevoir en exclusivité les mises à jour de la destination, comme cette campagne randonnée.



● Accéder à l’ensemble des ressources marketing (brochures, vidéos, visuels).



● Suivre des modules de formation en ligne, pour approfondir sa connaissance des archipels.

● Assister à des webinaires réguliers pour se perfectionner



● Renforcer sa crédibilité auprès des clients, en restant constamment à jour.



● Renforcer sa visibilité en étant présent sur le site TahitiTourisme.FR



En rejoignant ce programme, les professionnels disposent d’un accès direct à l’information officielle et d’un outil précieux pour enrichir leur expertise. C’est un moyen concret de gagner en valeur ajoutée dans le conseil et de rester compétitif face aux évolutions du marché.

Ressources disponibles



À propos de Tahiti Tourisme, nous sommes là pour répondre à vos questions