Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable


Longtemps associée à ses lagons turquoises et à ses plages paradisiaques, la destination Tahiti Et Ses Îles révèle aujourd’hui une autre facette de son identité : ses montagnes, ses vallées et ses cascades. Pour promouvoir cette richesse méconnue et encourager une pratique durable, Tahiti Tourisme déploie une nouvelle campagne de sensibilisation à la randonnée.

Professionnels du tourisme, si vous souhaitez recevoir ce type d’informations et accéder à des ressources exclusives, rejoignez dès maintenant la plateforme tahitispecialist.org


Rédigé par Tahiti Tourisme le Lundi 8 Septembre 2025





La randonnée : un levier de diversification pour Tahiti Et Ses Îles


Si le farniente reste une motivation forte, les voyageurs d’aujourd’hui attendent davantage d’une destination. Ils recherchent des expériences actives, immersives et responsables.

La randonnée répond parfaitement à cette demande. Des balades accessibles, comme les Jardins d’Eau de Vaipahi à Tahiti, aux ascensions emblématiques du Mont Aorai ou du Mont Temehani, les îles hautes offrent un terrain de découverte exceptionnel. Chaque sentier dévoile un panorama unique, entre crêtes vertigineuses, cascades spectaculaires et flore endémique.

Au-delà de l’aspect sportif, ces itinéraires permettent aussi d’entrer en résonance avec la culture locale. Les guides partagent légendes, récits ancestraux et savoirs liés à la nature. Une approche qui transforme la randonnée en expérience culturelle et humaine, bien plus qu’en simple activité de plein air.

Une campagne centrée sur la sécurité et le respect de l’environnement



À travers cette campagne, Tahiti Tourisme veut rappeler que la randonnée doit être pratiquée dans de bonnes conditions de sécurité et avec un profond respect de la nature.

Deux outils majeurs ont été conçus à cet effet :

Des vidéos de sensibilisation, au format 16:9 et 9:16, disponibles sur le Brand Center de Tahiti Tourisme et YouTube, faciles à intégrer aux communications digitales.

Une brochure “Les Randonnées”, mise à jour en français et en anglais, regroupant :

   ○ Une sélection des plus beaux sentiers à travers les cinq archipels.

   ○ Les randonnées emblématiques (Mont Aorai, Vallée de la Fautaua, cascade de Vaipo,
   Mont Rotui, Mont Temehani…).

   ○ Une liste de guides certifiés et prestataires agréés pour garantir sécurité et qualité.

   ○ Des conseils pratiques (équipement, météo, préparation).

   ○ Une FAQ complète répondant aux questions fréquentes des voyageurs.

Cette campagne vise à encourager une pratique responsable de la randonnée, tout en offrant aux professionnels des outils concrets pour enrichir leur discours et mieux sécuriser leurs recommandations.

Voir la vidéo sur YouTube

Télécharger la brochure “Les Randonnées”

Une opportunité stratégique pour les professionnels du voyage



Pour les professionnels du tourisme, la randonnée représente bien plus qu’une simple activité optionnelle. Elle constitue un produit différenciant et un puissant levier de valorisation de l’offre.

En l’intégrant aux itinéraires, elle permet de :

Allonger la durée des séjours, en combinant lagon et montagne.

● Séduire une clientèle active et soucieuse d’authenticité.

● Mettre en avant la dimension culturelle et durable de la destination.

● Créer une expérience riche et mémorable

Dans un marché où les attentes évoluent rapidement, la randonnée devient un argument décisif pour se démarquer et répondre aux nouvelles tendances du tourisme.

Le Programme Spécialiste de Tahiti : un outil clé pour rester informé et formé



Pour accompagner les professionnels, Tahiti Tourisme met à disposition la plateforme tahitispecialist.org.

En s’inscrivant, les professionnels du voyage peuvent :

Recevoir en exclusivité les mises à jour de la destination, comme cette campagne randonnée.

Accéder à l’ensemble des ressources marketing (brochures, vidéos, visuels).

Suivre des modules de formation en ligne, pour approfondir sa connaissance des archipels.

● Assister à des webinaires réguliers pour se perfectionner

Renforcer sa crédibilité auprès des clients, en restant constamment à jour.

Renforcer sa visibilité en étant présent sur le site TahitiTourisme.FR

En rejoignant ce programme, les professionnels disposent d’un accès direct à l’information officielle et d’un outil précieux pour enrichir leur expertise. C’est un moyen concret de gagner en valeur ajoutée dans le conseil et de rester compétitif face aux évolutions du marché.

Ressources disponibles

● 📄 Télécharger la brochure randonnée

● 🎥 Voir la vidéo de sensibilisation

● 🌍 S’inscrire sur Tahiti Specialist

Avec cette initiative, Tahiti Tourisme souhaite enrichir la perception de la destination, soutenir un tourisme durable et offrir aux professionnels les moyens de renforcer leur expertise. La randonnée devient ainsi un nouvel atout stratégique pour séduire les voyageurs d’aujourd’hui et préparer ceux de demain.

À propos de Tahiti Tourisme, nous sommes là pour répondre à vos questions

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable
Tahiti Tourisme est l’organisme de promotion touristique ou Destination Marketing Organisation (DMO) de la Polynésie française, plus connue sous le nom de Tahiti Et Ses Îles.

Tahiti Tourisme gère le marketing, la publicité, les relations publiques, la promotion, les événements et les programmes de commercialisation de la destination. Ayant pour mission première de faire venir des touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe locale et de 9 représentants répartis dans le monde entier œuvrant sur 20 marchés internationaux.

Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et d’informations des visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur.  

Pour en savoir plus sur notre destination, visitez notre site www.TahitiTourisme.fr

Vous souhaitez nous contacter ?
Tahiti Tourisme
Email : trade@tahititourisme.fr
Téléphone : 01 53 43 53 95

