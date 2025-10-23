Un BTS tourisme en poche la carrière de Sébastien a démarré avec un premier job en agence de voyage suivi d’un long et riche parcours au sein du groupe Transat ou Sébastien a gravi les échelons de service réservation jusqu’aux différents poste de direction des ventes pour terminer avec la mise en orbite du plus gros service groupes du marché pour les marques look Voyages et vacances Transat.



Il a ensuite suivi Patrice Caradec pour fonder Alpitour France , filiale du géant Italien Alpitour avant de rejoindre NG Travel en 2025 pour le lancement de la marque iconique du marché Jet tours et de contribuer à la croissance du marché groupes pour toutes les marques du groupe NG ( Kappa , Coralia , Eldorador , Jet tours )

