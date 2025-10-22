TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

Air France a repris ses vols vers Madagascar


Moins de dix jours après la prise de pouvoir du colonel Randrianirina, Madagascar semble retrouver une situation plus apaisée. Après avoir temporairement déconseillé aux voyageurs français de se rendre sur l’île, le Quai d’Orsay a retiré cette mention et annonce désormais un "retour au calme".



Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Air France a repris ses vols vers Madagascar - Depositphotos
Air France a repris ses vols vers Madagascar - Depositphotos
Assurever
En l’espace de quelques jours, le pouvoir à Madagascar a basculé.

Fin septembre, la foule s’est massée en nombre dans les rues du centre-ville d’Antananarivo.

La population protestait contre les coupures récurrentes d’eau et d’électricité dans le pays. La jeune génération, en première ligne — la Gen Z —, réclamait un avenir meilleur, alors que 80 % des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté.

Le 14 octobre 2025, l’armée, par la voix du colonel Randrianirina, a annoncé prendre le pouvoir. Les manifestations ont fait 400 blessés et 28 morts.
Un Premier ministre issu de la société civile a depuis été nommé, afin de rassurer aussi bien au niveau national qu'international, et faire un pas vers les manifestants.

Herintsalama Rajaonarivelo, économiste de formation, a dirigé par le passé la Banque nationale de l’industrie.

Il a affirmé que son futur gouvernement allait se montrer intraitable face à la « mauvaise gestion, la corruption et l’abus de pouvoir. Nous allons rétablir la bonne gestion des ressources et des biens publics. »

Pendant un temps, le Quai d’Orsay avait donc déconseillé aux Français de se rendre sur place.

Madagascar : "le retour au calme est constaté depuis plusieurs jours à Tananarive"

Autres articles
Depuis mercredi 22 octobre 2025, la position du ministère des Affaires étrangères a évolué.

En effet, sur France Diplomatie, la mention d'éviter de se rendre sur l'île n’apparaît plus. Il est désormais simplement indiqué que "le retour au calme est constaté depuis plusieurs jours à Tananarive et en province.

Il convient de continuer à se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation."

Le ministère recommande de suivre les consignes de sécurité, notamment via les réseaux sociaux et le site de l’Ambassade de France à Madagascar.
Cette dernière n’a toutefois plus publié de message depuis le 15 octobre 2025.

De manière générale, et en dehors de cet épisode social, le territoire malgache demeure placé en vigilance renforcée.

"Il est déconseillé de s’aventurer seul et sans structure accompagnatrice de type agence de voyages dans des régions et endroits isolés à Madagascar. Toute forme de camping sauvage non organisée par un opérateur de tourisme agréé est ainsi à éviter.

Madagascar est depuis régulièrement confrontée à des difficultés d’approvisionnement en eau et en électricité. Les voyageurs sont par conséquent invités à vérifier que la structure d’hébergement choisie possède les équipements nécessaires pour pallier ces potentielles pénuries."

Suite à ce retour au calme, Air France a repris ses rotations entre Paris et Antananarivo le samedi 18 octobre, après une semaine d’interruption.
De son côté, Corsair avait choisi de maintenir la desserte tout au long de la crise.

Madagascar : "nos clients sur place continuent leurs circuits et excursions"

"Ce Mercredi 15 octobre marque un tournant décisif et apaisé dans la vie politique du pays.

Le 14 octobre, l’Assemblée nationale a voté, à une très large majorité de 130 voix, l’empêchement du Président de la République.

Dans la foulée, un Conseil militaire de transition s’est constitué, avec pour mission claire de mettre en place un gouvernement civil, d’organiser un référendum constitutionnel et de préparer les prochaines élections démocratiques.

Depuis cette annonce, le pays a retrouvé le calme.

Toutes les activités reprennent progressivement dès cette semaine :
• Les écoles rouvrent,
• Les bureaux administratifs fonctionnent normalement,
• Les aéroports n’ont jamais cessé leurs opérations,
• La circulation est fluide, et l’ambiance générale est empreinte de soulagement et d’espoir.

Toutes les institutions, publiques comme privées, soutiennent cette nouvelle organisation politique avec optimisme et confiance.

À part cela, nos clients actuellement sur place continuent leurs circuits et excursions en toute tranquillité, profitant pleinement de la beauté du pays. Aucun d’entre eux n’a écourté son séjour.

Pour ce mois d’octobre, tous nos voyages de groupes ont également été maintenus," a commenté Mamy Randriamasinoro,
Directeur général du réceptif Escapades Travel Agency Madagascar.

Lu 281 fois

Tags : madagascar
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 22 Octobre 2025 - 12:00 Brand USA lance « America the Beautiful » pour dynamiser le tourisme international

Mardi 21 Octobre 2025 - 10:04 MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

Brand News DestiMaG

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède

Laponie : Avec Quartier Libre le Père Noël s’installe en Suède
En plus d’un 3ème vol hebdomadaire, Quartier Libre propose cette saison des programmes inédits pour...
Climats du Monde
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

SEBASTIEN MANO

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
AirMaG

AirMaG

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons
Distribution

Distribution

Voyages de Rêve : la personnalisation comme moteur de croissance

Voyages de Rêve : la personnalisation comme moteur de croissance
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
La Travel Tech

La Travel Tech

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo
Partez en France

Partez en France

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias