Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

" Ce Mercredi 15 octobre marque un tournant décisif et apaisé dans la vie politique du pays.



Le 14 octobre, l’Assemblée nationale a voté, à une très large majorité de 130 voix, l’empêchement du Président de la République.



Dans la foulée, un Conseil militaire de transition s’est constitué, avec pour mission claire de mettre en place un gouvernement civil, d’organiser un référendum constitutionnel et de préparer les prochaines élections démocratiques.



Depuis cette annonce, le pays a retrouvé le calme.



Toutes les activités reprennent progressivement dès cette semaine :

• Les écoles rouvrent,

• Les bureaux administratifs fonctionnent normalement,

• Les aéroports n’ont jamais cessé leurs opérations,

• La circulation est fluide, et l’ambiance générale est empreinte de soulagement et d’espoir.



Toutes les institutions, publiques comme privées, soutiennent cette nouvelle organisation politique avec optimisme et confiance.



À part cela, nos clients actuellement sur place continuent leurs circuits et excursions en toute tranquillité, profitant pleinement de la beauté du pays. Aucun d’entre eux n’a écourté son séjour.



Pour ce mois d’octobre, tous nos voyages de groupes ont également été maintenus, " a commenté Mamy Randriamasinoro,

Directeur général du réceptif Escapades Travel Agency Madagascar.