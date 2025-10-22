Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

En l’espace de quelques jours, le pouvoir à Madagascar a basculé.
Fin septembre, la foule s’est massée en nombre dans les rues du centre-ville d’Antananarivo.
La population protestait contre les coupures récurrentes d’eau et d’électricité dans le pays. La jeune génération, en première ligne — la Gen Z —, réclamait un avenir meilleur, alors que 80 % des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté.
Le 14 octobre 2025, l’armée, par la voix du colonel Randrianirina, a annoncé prendre le pouvoir. Les manifestations ont fait 400 blessés et 28 morts.
Un Premier ministre issu de la société civile a depuis été nommé, afin de rassurer aussi bien au niveau national qu'international, et faire un pas vers les manifestants.
Herintsalama Rajaonarivelo, économiste de formation, a dirigé par le passé la Banque nationale de l’industrie.
Il a affirmé que son futur gouvernement allait se montrer intraitable face à la « mauvaise gestion, la corruption et l’abus de pouvoir. Nous allons rétablir la bonne gestion des ressources et des biens publics. »
Pendant un temps, le Quai d’Orsay avait donc déconseillé aux Français de se rendre sur place.
Madagascar : "le retour au calme est constaté depuis plusieurs jours à Tananarive"
Depuis mercredi 22 octobre 2025, la position du ministère des Affaires étrangères a évolué.
En effet, sur France Diplomatie, la mention d'éviter de se rendre sur l'île n’apparaît plus. Il est désormais simplement indiqué que "le retour au calme est constaté depuis plusieurs jours à Tananarive et en province.
Il convient de continuer à se tenir régulièrement informé de l’évolution de la situation."
Le ministère recommande de suivre les consignes de sécurité, notamment via les réseaux sociaux et le site de l’Ambassade de France à Madagascar.
Cette dernière n’a toutefois plus publié de message depuis le 15 octobre 2025.
De manière générale, et en dehors de cet épisode social, le territoire malgache demeure placé en vigilance renforcée.
"Il est déconseillé de s’aventurer seul et sans structure accompagnatrice de type agence de voyages dans des régions et endroits isolés à Madagascar. Toute forme de camping sauvage non organisée par un opérateur de tourisme agréé est ainsi à éviter.
Madagascar est depuis régulièrement confrontée à des difficultés d’approvisionnement en eau et en électricité. Les voyageurs sont par conséquent invités à vérifier que la structure d’hébergement choisie possède les équipements nécessaires pour pallier ces potentielles pénuries."
Suite à ce retour au calme, Air France a repris ses rotations entre Paris et Antananarivo le samedi 18 octobre, après une semaine d’interruption.
De son côté, Corsair avait choisi de maintenir la desserte tout au long de la crise.
Madagascar : "nos clients sur place continuent leurs circuits et excursions"
"Ce Mercredi 15 octobre marque un tournant décisif et apaisé dans la vie politique du pays.
Le 14 octobre, l’Assemblée nationale a voté, à une très large majorité de 130 voix, l’empêchement du Président de la République.
Dans la foulée, un Conseil militaire de transition s’est constitué, avec pour mission claire de mettre en place un gouvernement civil, d’organiser un référendum constitutionnel et de préparer les prochaines élections démocratiques.
Depuis cette annonce, le pays a retrouvé le calme.
Toutes les activités reprennent progressivement dès cette semaine :
• Les écoles rouvrent,
• Les bureaux administratifs fonctionnent normalement,
• Les aéroports n’ont jamais cessé leurs opérations,
• La circulation est fluide, et l’ambiance générale est empreinte de soulagement et d’espoir.
Toutes les institutions, publiques comme privées, soutiennent cette nouvelle organisation politique avec optimisme et confiance.
À part cela, nos clients actuellement sur place continuent leurs circuits et excursions en toute tranquillité, profitant pleinement de la beauté du pays. Aucun d’entre eux n’a écourté son séjour.
Pour ce mois d’octobre, tous nos voyages de groupes ont également été maintenus," a commenté Mamy Randriamasinoro,
Directeur général du réceptif Escapades Travel Agency Madagascar.
