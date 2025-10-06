Manifestations Maroc, Madagascar : quid des CEI et annulations voyages ?

TourMaG - Pour les clients sur place, quelles sont les obligations du professionnels ?



Emmanuelle Llop : Les professionnels doivent à leurs clients aide et assistance durant le voyage et, en cas de CEI, une mobilisation totale pour gérer leur situation sur place, notamment en termes de rapatriement dans les meilleurs délais sans frais supplémentaires, ou de prise en charge dans un hébergement équivalent pendant 3 nuitées (ou plus, pour les personnes vulnérables) si le vol retour est impossible à la date prévue et reporté.



Dans tous les cas, avant ou pendant le voyage, les CEI excluent toute indemnisation mais obligent le professionnel à rembourser les prestations qui n’ont pas été consommées. Cette obligation bien entendu impose une concertation entre TO et agence notamment, et si possible les prestataires (hôtel, transporteur).