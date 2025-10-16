Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul quitte ses fonctions dans le chaos

L’aéroport reste ouvert 24h/24.



Depuis dimanche, certaines compagnies aériennes internationales ont prudemment suspendu leurs vols en raison de l’accélération des événements politiques : basculement d’une partie de l’armée du côté des manifestants, départ soudain de plusieurs hauts dirigeants, dont celui du président lui-même, annoncé hier soir.



Nous continuons à faire voler notre flotte, même si la capacité a été adaptée à la baisse des opérations internationales. Nous continuons de desservir tout le réseau intérieur en journée, afin de respecter le couvre-feu,

Il était retourné à Antananarivo en pleine révolte populaire pour poursuivre sa mission de redressement de Madagascar Airlines. Lorsque nous avons pris de ses nouvelles, au moment de l’évacuation du président malgache, le dirigeant ne semblait pas inquiet. Il restait déterminé à mener à bien sa mission." nous confiait-il.Et alors que le colonel Michael Randrianirina annonçait prendre le pouvoir sur l’île, il se donnait quelques jours avant de s’exprimer publiquement, en attendant que la situation se clarifie.