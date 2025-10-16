Madagascar Airlines : Thierry de Bailleul quitte ses fonctions dans le chaos

Un groupe de personnels navigants techniques ne voulait plus suivre les directives de Thierry de Bailleul - DR
Il était retourné à Antananarivo en pleine révolte populaire pour poursuivre sa mission de redressement de Madagascar Airlines.
Lorsque nous avons pris de ses nouvelles, au moment de l’évacuation du président malgache, le dirigeant ne semblait pas inquiet. Il restait déterminé à mener à bien sa mission.
"L’aéroport reste ouvert 24h/24.
Depuis dimanche, certaines compagnies aériennes internationales ont prudemment suspendu leurs vols en raison de l’accélération des événements politiques : basculement d’une partie de l’armée du côté des manifestants, départ soudain de plusieurs hauts dirigeants, dont celui du président lui-même, annoncé hier soir.
Nous continuons à faire voler notre flotte, même si la capacité a été adaptée à la baisse des opérations internationales. Nous continuons de desservir tout le réseau intérieur en journée, afin de respecter le couvre-feu," nous confiait-il.
Et alors que le colonel Michael Randrianirina annonçait prendre le pouvoir sur l’île, il se donnait quelques jours avant de s’exprimer publiquement, en attendant que la situation se clarifie.
Finalement, cette prise de parole a été précipitée, suite à une déclaration du syndicat du personnel de Madagascar Airlines, qui a demandé son départ.
Madagascar Airlines : les dirigeants et consultants étrangers sommés de quitter le pays
D’après plusieurs médias locaux, les employés ont lancé au dirigeant français un ultimatum fixé au 17 octobre à midi, lui ordonnant de quitter ses fonctions, ainsi que tous les consultants étrangers.
Passé ce délai, aucun ordre émanant de ces responsables ne serait plus exécuté.
Une direction collégiale devait alors être mise en place pour gérer la compagnie.
Dans ces conditions, Thierry de Bailleul, directeur général de Madagascar Airlines, a informé le président du conseil d’administration de sa décision de se retirer de l’exercice de ses fonctions à compter de ce jour.
Dans un communiqué, il dénonce des "déclarations internes ayant créé un climat de tension au sein de la compagnie.
Cette décision, prise dans un esprit de responsabilité, vise à préserver la stabilité de l’entreprise et la continuité du service public aérien, dans un contexte social et économique déjà tendu."
Un départ qui laisse un goût d’inachevé à celui qui a travaillé plus de 20 ans au sein du groupe Air France-KLM et dont le mandat avait été renouvelé courant août.
La capacité de la compagnie a augmenté de 66 % en deux ans, grâce à une flotte composée de cinq ATR. Elle devait même accueillir deux nouvelles unités d’ici à la fin de l’année 2025, de quoi dépasser le trafic de 2019.
Madagascar Airlines : un avenir incertain
Le communiqué souligne aussi que la compagnie avait retrouvé le soutien des bailleurs de fonds et des partenaires institutionnels qui, pour la première fois de leur histoire, avaient accepté de financer un plan de redressement pour une compagnie aérienne nationale.
Dans le même temps, les pertes s’étaient réduites trimestre après trimestre. Le retour à l’équilibre était prévu pour la fin de cette année.
Avec ce départ, et alors que les équilibres restent fragiles, Madagascar Airlines pourrait de nouveau s’enfoncer dans la crise. Rappelons que le plan Phénix 30 de redressement avait obtenu le soutien massif de la Banque mondiale.
Reste à savoir si l’institution poursuivra ses efforts dans un tel contexte, tout comme les loueurs d'avion.
Le communiqué du transporteur se termine par la profonde inquiétude exprimée par Thierry de Bailleul "quant aux conséquences potentielles d’une instabilité managériale prolongée sur la trésorerie, la confiance des bailleurs et la pérennité de la compagnie."
Enfin, il a tenu à remercier l’ensemble des collaborateurs pour les efforts accomplis et a réaffirmé son attachement à Madagascar, à son peuple et à la mission de service public incarnée par Madagascar Airlines.
Le colonel Michael Randrianirina a déclaré qu'il sera investi en tant que Président de la Refondation de la République de Madagascar, dès demain (vendredi 17 octobre).
