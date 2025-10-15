Vols vers Madagascar : Corsair maintient, Air France suspend, Madagascar Airlines résiste

attentivement l’évolution de la situation et continuera à privilégier des connexions fluides et rapides entre la capitale et les provinces."

Malgré les difficultés, Madagascar Airlines poursuit l’ensemble de ses opérations de transport aérien intérieur. L’intégralité de sa flotte reste opérationnelle, et les équipes sont mobilisées pour maintenir la desserte des principales villes malgaches, en coordination avec les autorités aéroportuaires, ajoute la compagnie.Elle précise que depuis plus de 18 mois, la compagnie nationale collabore avec les transporteurs étrangers desservant Antananarivo pour garantir la fluidité des correspondances internationales et l’acheminement des passagers vers leurs destinations finales.Si certaines compagnies ont récemment réduit leur programme de vols vers la Grande Île, Madagascar Airlines souligne qu’elle suit "Depuis le 25 septembre 2025, des manifestations de grande ampleur secouent Antananarivo et d’autres villes, déclenchées par des coupures d’eau et d’électricité répétées et un mécontentement croissant face à la gouvernance publique.(autrefois loyale à l’État) a refusé d’obéir aux ordres gouvernementaux et s’est ralliée aux manifestants.Le 14 octobre, le colonel Michael Randrianirina a officiellement annoncé la prise de contrôle par l’armée, la dissolution de la majorité des institutions de l’État (sauf l’Assemblée nationale) et la formation d’un gouvernement de transition pour un maximum de deux ans. Andry Rajoelina, le Président Malgache aurait quitté Madagascar.