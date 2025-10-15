Vols vers Madagascar : Corsair maintient, Air France suspend, Madagascar Airlines résiste - Depositphotos.com Auteur sunsinger
En raison du contexte actuel à Madagascar, les compagnies étrangères réévaluent leurs opérations. Air France a annoncé la prolongation de la suspension de ses liaisons vers Antananarivo jusqu’à vendredi, invoquant la situation sur place.
Emirates Airlines, de son côté, a décidé de suspendre ses liaisons jusqu’à nouvel ordre.
À l’inverse, Corsair maintient pour l’instant ses vols vers la capitale malgache, indiquant que « les conditions opérationnelles et de sûreté permettent à ce stade d’assurer la desserte ».
La compagnie précise qu’elle suit la situation en temps réel, en lien permanent avec les autorités françaises, et reste prête à adapter ses opérations en cas d’évolution du contexte.
Idem pour Air Austral, basée à La Réunion et opérant plusieurs rotations hebdomadaires vers Madagascar qui a choisi de maintenir ses vols.
Emirates Airlines, de son côté, a décidé de suspendre ses liaisons jusqu’à nouvel ordre.
À l’inverse, Corsair maintient pour l’instant ses vols vers la capitale malgache, indiquant que « les conditions opérationnelles et de sûreté permettent à ce stade d’assurer la desserte ».
La compagnie précise qu’elle suit la situation en temps réel, en lien permanent avec les autorités françaises, et reste prête à adapter ses opérations en cas d’évolution du contexte.
Idem pour Air Austral, basée à La Réunion et opérant plusieurs rotations hebdomadaires vers Madagascar qui a choisi de maintenir ses vols.
Vols vers Madagascar : Madagascar Airlines poursuit l’ensemble de ses opérations
Autres articles
-
Manifestations Maroc, Madagascar : quid des CEI et annulations voyages ?
-
Air France : à partir du 1er janvier 2026, la surcharge de 24€ s'appliquera à tous ! [ABO]
-
Air France dévoile ses nouveautés sur l'IFTM
-
Transavia : "nous allons opérer la moitié de l'offre au départ d'Orly" [ABO]
-
Business Travel : Trois pas en avant, dix pas en arrière ? [ABO]
Malgré les difficultés, Madagascar Airlines poursuit l’ensemble de ses opérations de transport aérien intérieur. L’intégralité de sa flotte reste opérationnelle, et les équipes sont mobilisées pour maintenir la desserte des principales villes malgaches, en coordination avec les autorités aéroportuaires, ajoute la compagnie.
Elle précise que depuis plus de 18 mois, la compagnie nationale collabore avec les transporteurs étrangers desservant Antananarivo pour garantir la fluidité des correspondances internationales et l’acheminement des passagers vers leurs destinations finales.
Si certaines compagnies ont récemment réduit leur programme de vols vers la Grande Île, Madagascar Airlines souligne qu’elle suit "attentivement l’évolution de la situation et continuera à privilégier des connexions fluides et rapides entre la capitale et les provinces."
Depuis le 25 septembre 2025, des manifestations de grande ampleur secouent Antananarivo et d’autres villes, déclenchées par des coupures d’eau et d’électricité répétées et un mécontentement croissant face à la gouvernance publique. La crise s’est aggravée quand l’unité militaire d’élite CAPSAT (autrefois loyale à l’État) a refusé d’obéir aux ordres gouvernementaux et s’est ralliée aux manifestants.
Le 14 octobre, le colonel Michael Randrianirina a officiellement annoncé la prise de contrôle par l’armée, la dissolution de la majorité des institutions de l’État (sauf l’Assemblée nationale) et la formation d’un gouvernement de transition pour un maximum de deux ans. Andry Rajoelina, le Président Malgache aurait quitté Madagascar.
Elle précise que depuis plus de 18 mois, la compagnie nationale collabore avec les transporteurs étrangers desservant Antananarivo pour garantir la fluidité des correspondances internationales et l’acheminement des passagers vers leurs destinations finales.
Si certaines compagnies ont récemment réduit leur programme de vols vers la Grande Île, Madagascar Airlines souligne qu’elle suit "attentivement l’évolution de la situation et continuera à privilégier des connexions fluides et rapides entre la capitale et les provinces."
Depuis le 25 septembre 2025, des manifestations de grande ampleur secouent Antananarivo et d’autres villes, déclenchées par des coupures d’eau et d’électricité répétées et un mécontentement croissant face à la gouvernance publique. La crise s’est aggravée quand l’unité militaire d’élite CAPSAT (autrefois loyale à l’État) a refusé d’obéir aux ordres gouvernementaux et s’est ralliée aux manifestants.
Le 14 octobre, le colonel Michael Randrianirina a officiellement annoncé la prise de contrôle par l’armée, la dissolution de la majorité des institutions de l’État (sauf l’Assemblée nationale) et la formation d’un gouvernement de transition pour un maximum de deux ans. Andry Rajoelina, le Président Malgache aurait quitté Madagascar.