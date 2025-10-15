airBaltic renforce son programme estival au départ de Nice

La ligne vers Riga, capitale lettone et hub principal d’airBaltic, reste desservie trois fois par semaine. Seul le vol du mercredi évolue : le départ de Nice est désormais prévu à 10h05 (au lieu de 14h00), pour une arrivée à 17h55. Le vol retour quitte Riga à 07h20 pour atterrir à 09h25 à Nice.



Les fréquences du lundi et du vendredi demeurent inchangées.



airBaltic est représentée par APG. Le programme de vols a été présenté aux agences de voyages de la région de Nice dans le cadre d'une soirée à Maison Albar - Le Victoria fin septembre.



Lors de cette soirée, la compagnie partageait l'affiche avec WestJet également représentée par APG (nous y reviendrons) et APG Airlines (GP-275).



Pour rappel, les agences peuvent recourir à la plaque GP-275 dans plusieurs cas précis :



- lorsqu’elles n’ont pas l’autorité d’émission directe pour la compagnie concernée ;

- lorsqu’un itinéraire combine plusieurs transporteurs ne disposant d’aucun accord interline ;

- lorsque la compagnie n’est pas membre du BSP France ;

- ou encore lorsqu’un mode de paiement non accepté par le transporteur est utilisé.