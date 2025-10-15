airBaltic renforce son programme estival au départ de Nice

airBaltic optimise son offre au départ de Nice-Côte d’Azur pour la saison été 2026, en renforçant sa présence vers les pays baltes.
La compagnie ajoute une fréquence hebdomadaire, le mardi, vers Vilnius, en Lituanie. Entre le 31 mars et le 20 octobre 2026, airBaltic opérera ainsi deux vols par semaine entre Nice et la capitale lituanienne.
Vers Tallinn, en Estonie, la compagnie maintient deux fréquences hebdomadaires, mais modifie les jours et horaires d’exploitation. Le vol du dimanche est remplacé par un vol le samedi.
Voici les horaires en avril et mai 2026 :
Départs Nice → Tallinn : mercredi à 11h55 (arrivée 16h10) et samedi à 18h45 (arrivée 23h00).
Retours Tallinn → Nice : mercredi à 08h50 (arrivée 11h15) et samedi à 15h40 (arrivée 18h05).
A partir du 1er juin 2026 jusqu'à la fin octobre 2026, les vols entre Nice et Tallinn seront opérés les lundi et jeudi.
airBaltic : la ligne Nice - Riga reste desservie 3 fois par semaine
Le équipes d'APG : Bénédicte Josset (airBaltic), Delfina Gomes (WestJet), Sevinc Laurent et Lilia Abdellaoui - Photo APG
La ligne vers Riga, capitale lettone et hub principal d’airBaltic, reste desservie trois fois par semaine. Seul le vol du mercredi évolue : le départ de Nice est désormais prévu à 10h05 (au lieu de 14h00), pour une arrivée à 17h55. Le vol retour quitte Riga à 07h20 pour atterrir à 09h25 à Nice.
Les fréquences du lundi et du vendredi demeurent inchangées.
airBaltic est représentée par APG. Le programme de vols a été présenté aux agences de voyages de la région de Nice dans le cadre d'une soirée à Maison Albar - Le Victoria fin septembre.
Lors de cette soirée, la compagnie partageait l'affiche avec WestJet également représentée par APG (nous y reviendrons) et APG Airlines (GP-275).
Pour rappel, les agences peuvent recourir à la plaque GP-275 dans plusieurs cas précis :
- lorsqu’elles n’ont pas l’autorité d’émission directe pour la compagnie concernée ;
- lorsqu’un itinéraire combine plusieurs transporteurs ne disposant d’aucun accord interline ;
- lorsque la compagnie n’est pas membre du BSP France ;
- ou encore lorsqu’un mode de paiement non accepté par le transporteur est utilisé.
Programme airBaltic au départ de Nice - Été 2026
Lignes Nice → Riga (RIX) BT696
Mercredi : départ 10h05, arrivée 14h00 (du 1er avril au 21 octobre 2026)
Lundi : départ 14h00, arrivée 17h55 (du 30 mars au 19 octobre 2026)
Vendredi : départ 18h30, arrivée 22h25 (du 17 avril au 19 octobre 2026)
Riga → Nice BT695
Mercredi : départ 07h20, arrivée 09h25 (du 1er avril au 21 octobre 2026)
Lundi : départ 11h15, arrivée 13h20 (du 30 mars au 19 octobre 2026)
Vendredi : départ 15h45, arrivée 17h50 (du 17 avril au 23 octobre 2026)
Lignes Nice → Tallinn (TLL) BT866
Mercredi : départ 11h55, arrivée 16h10 (du 1er avril au 27 mai 2026)
Samedi : départ 18h45, arrivée 23h00 (du 4 avril au 30 mai 2026)
Lundi : départ 15h45, arrivée 20h00 (du 1er juin au 19 octobre 2026)
Jeudi : départ 18h15, arrivée 22h30 (du 4 juin au 22 octobre 2026)
Tallinn → Nice BT865
Mercredi : départ 08h50, arrivée 11h15 (du 1er avril au 27 mai 2026)
Samedi : départ 15h40, arrivée 18h05 (du 4 avril au 30 mai 2026)
Lundi : départ 12h40, arrivée 15h05 (du 1er juin au 19 octobre 2026)
Jeudi : départ 15h10, arrivée 17h35 (du 4 juin au 22 octobre 2026)
Lignes Nice → Vilnius (VNO) BT970
Mardi : départ 12h15, arrivée 16h00 (du 31 mars au 20 octobre 2026)
Samedi : départ 15h35, arrivée 19h20 (du 4 avril au 20 octobre 2026)
Vilnius → Nice BT969
Mardi : départ 09h40, arrivée 11h35 (du 31 mars au 20 octobre 2026)
Samedi : départ 13h00, arrivée 14h55 (du 4 avril au 20 octobre 2026)
