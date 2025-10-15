TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

airBaltic renforce son programme estival au départ de Nice

airBaltic est représentée par APG


airBaltic renforce ses liaisons vers les capitales baltes au départ de l'aéroport Nice-Côte d'Azur et ajuste ses fréquences et horaires de vols.


Rédigé par le Mercredi 15 Octobre 2025

airBaltic renforce son programme estival au départ de Nice - Depositphotos.com Auteur ValdisM
airBaltic renforce son programme estival au départ de Nice - Depositphotos.com Auteur ValdisM
Aerticket
airBaltic optimise son offre au départ de Nice-Côte d’Azur pour la saison été 2026, en renforçant sa présence vers les pays baltes.

La compagnie ajoute une fréquence hebdomadaire, le mardi, vers Vilnius, en Lituanie. Entre le 31 mars et le 20 octobre 2026, airBaltic opérera ainsi deux vols par semaine entre Nice et la capitale lituanienne.

Vers Tallinn, en Estonie, la compagnie maintient deux fréquences hebdomadaires, mais modifie les jours et horaires d’exploitation. Le vol du dimanche est remplacé par un vol le samedi.

Voici les horaires en avril et mai 2026 :
Départs Nice → Tallinn : mercredi à 11h55 (arrivée 16h10) et samedi à 18h45 (arrivée 23h00).
Retours Tallinn → Nice : mercredi à 08h50 (arrivée 11h15) et samedi à 15h40 (arrivée 18h05).

A partir du 1er juin 2026 jusqu'à la fin octobre 2026, les vols entre Nice et Tallinn seront opérés les lundi et jeudi.

airBaltic : la ligne Nice - Riga reste desservie 3 fois par semaine

Le équipes d'APG : Bénédicte Josset (airBaltic), Delfina Gomes (WestJet), Sevinc Laurent et Lilia Abdellaoui - Photo APG
Le équipes d'APG : Bénédicte Josset (airBaltic), Delfina Gomes (WestJet), Sevinc Laurent et Lilia Abdellaoui - Photo APG
Autres articles
La ligne vers Riga, capitale lettone et hub principal d’airBaltic, reste desservie trois fois par semaine. Seul le vol du mercredi évolue : le départ de Nice est désormais prévu à 10h05 (au lieu de 14h00), pour une arrivée à 17h55. Le vol retour quitte Riga à 07h20 pour atterrir à 09h25 à Nice.

Les fréquences du lundi et du vendredi demeurent inchangées.

airBaltic est représentée par APG. Le programme de vols a été présenté aux agences de voyages de la région de Nice dans le cadre d'une soirée à Maison Albar - Le Victoria fin septembre.

Lors de cette soirée, la compagnie partageait l'affiche avec WestJet également représentée par APG (nous y reviendrons) et APG Airlines (GP-275).

Pour rappel, les agences peuvent recourir à la plaque GP-275 dans plusieurs cas précis :

- lorsqu’elles n’ont pas l’autorité d’émission directe pour la compagnie concernée ;
- lorsqu’un itinéraire combine plusieurs transporteurs ne disposant d’aucun accord interline ;
- lorsque la compagnie n’est pas membre du BSP France ;
- ou encore lorsqu’un mode de paiement non accepté par le transporteur est utilisé.

Programme airBaltic au départ de Nice - Été 2026

Lignes Nice → Riga (RIX) BT696
Mercredi : départ 10h05, arrivée 14h00 (du 1er avril au 21 octobre 2026)
Lundi : départ 14h00, arrivée 17h55 (du 30 mars au 19 octobre 2026)
Vendredi : départ 18h30, arrivée 22h25 (du 17 avril au 19 octobre 2026)

Riga → Nice BT695
Mercredi : départ 07h20, arrivée 09h25 (du 1er avril au 21 octobre 2026)
Lundi : départ 11h15, arrivée 13h20 (du 30 mars au 19 octobre 2026)
Vendredi : départ 15h45, arrivée 17h50 (du 17 avril au 23 octobre 2026)

Lignes Nice → Tallinn (TLL) BT866
Mercredi : départ 11h55, arrivée 16h10 (du 1er avril au 27 mai 2026)
Samedi : départ 18h45, arrivée 23h00 (du 4 avril au 30 mai 2026)
Lundi : départ 15h45, arrivée 20h00 (du 1er juin au 19 octobre 2026)
Jeudi : départ 18h15, arrivée 22h30 (du 4 juin au 22 octobre 2026)

Tallinn → Nice BT865
Mercredi : départ 08h50, arrivée 11h15 (du 1er avril au 27 mai 2026)
Samedi : départ 15h40, arrivée 18h05 (du 4 avril au 30 mai 2026)
Lundi : départ 12h40, arrivée 15h05 (du 1er juin au 19 octobre 2026)
Jeudi : départ 15h10, arrivée 17h35 (du 4 juin au 22 octobre 2026)

Lignes Nice → Vilnius (VNO) BT970
Mardi : départ 12h15, arrivée 16h00 (du 31 mars au 20 octobre 2026)
Samedi : départ 15h35, arrivée 19h20 (du 4 avril au 20 octobre 2026)

Vilnius → Nice BT969
Mardi : départ 09h40, arrivée 11h35 (du 31 mars au 20 octobre 2026)
Samedi : départ 13h00, arrivée 14h55 (du 4 avril au 20 octobre 2026)

Lu 212 fois

Tags : airbaltic
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel

Brand news AirMaG

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe
Il y a bientôt deux semaines, Resaneo était présent sur l’IFTM. Vous n’avez pas eu la possibilité...
Dernière heure

Vols vers Madagascar : Corsair maintient, Air France suspend, Madagascar Airlines résiste

Halloween 2025 : toutes les idées pour vivre le grand frisson en France !

airBaltic renforce son programme estival au départ de Nice

JONATHAN LAMENT

Changement d'heure : bientôt la fin ?

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

NAUTIL - Billettiste H/F - CDI - (Paris 17e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ULTRAMARINA - Conseiller Voyage spécialiste de la Plongée sous-marine H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Partez en France

Partez en France

Halloween 2025 : toutes les idées pour vivre le grand frisson en France !

Halloween 2025 : toutes les idées pour vivre le grand frisson en France !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français

Croatie : l’Istrie, une destination encore confidentielle pour le marché français
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

Vols vers Madagascar : Corsair maintient, Air France suspend, Madagascar Airlines résiste

Vols vers Madagascar : Corsair maintient, Air France suspend, Madagascar Airlines résiste
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
CruiseMaG

CruiseMaG

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias