Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

« une bonne année en Corse », portée par un tourisme individuel très actif. Le tourisme de groupes s'est stabilisé, tandis que le MICE connaît « une très forte baisse ».

Selon Michael Galvez-Ollandini, PDG du groupe, « le coût du transport aérien » constitue le principal frein. Il explique que « l'individuel compense sur ses dépenses sur place, mais un groupe entreprise ne peut pas annuler une soirée prévue ».



B2B : renforcement commercial et mise en place d’une astreinte dédiée aux agences

« à 99 % B2B » . Plus de 3 300 agences collaborent aujourd’hui avec Ollandini, et le message est clair : « Notre client, c’est l’agent de voyage » , rappelle Michael Galvez-Ollandini.



Pour accompagner cette dynamique, l’équipe commerciale se renforce avec l’arrivée d’direction commerciale et d’Anaïs Majou, en appui sur Bordeaux, Paris et le Nord.



Afin de répondre aux attentes croissantes des réseaux, le groupe déploie en 2026 un dispositif étendu d’assistance. À partir du samedi 10 janvier 2026, et six jours sur sept jusqu’à la fin de la saison, l’équipe Ollandini Voyages se tient à l’écoute des agences pour apporter des réponses rapides à l’ensemble des demandes.



Ce dispositif sera renforcé par une équipe tournante d’astreinte, chargée de traiter les demandes, propositions et contre-propositions pendant les jours fériés ou périodes de fermeture.



En 2026, des engagements aériens renforcés et des nouveautés produit à forte valeur ajoutée

renforcera ses engagements aériens. Le groupe continue de sécuriser des blocs de sièges à tarifs maîtrisés afin de protéger les agences des hausses liées au yield. Ainsi, les engagements sur les axes Toulouse et Brest montent en puissance.



Parmi les nouveautés, le Corsica Avantour s’impose déjà comme l’un des produits phares. Exclusivité du groupe, il associe l’aérien à des vans californiens opérés en propre. Le dirigeant le confirme : « On n’est pas débordés, mais pas loin » , tant la demande est forte. Conçu comme un autotour nouvelle génération, l’Avantour propose une approche slow tourisme, libre et immersive, avec un Van California tout équipé, pensé pour voyager autrement, à son rythme.



Le programme Corsica Tradizioni s’inscrit dans la même logique premium. Il propose un tour de Corse en chambres d’hôtes sélectionnés avec soin. Ollandini s’y engage totalement en préachetant les hébergements, avec un niveau d’exigence élevé défini par un « cahier des charges strict » .



Les croisières Terra Mare et Mare Terra, développées en partenariat exclusif avec



