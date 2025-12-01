TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

Une astreinte 6j/7 à partir du samedi 10 janvier 2026


Avec des engagements aériens sécurisés, une équipe commerciale étoffée, une astreinte pour les agences et des nouveautés sur terre et sur mer, Ollandini Voyages entend soutenir la croissance, fidéliser les partenaires et capter de nouveaux segments sur des offres premium et différenciantes.


Rédigé par le Mercredi 3 Décembre 2025

Parmi les nouveautés de 2026, Ollandini Voyages propose des autotour en Van California à travers son produit Corsica Avantour. @ Van AdobeStock_1126749047 - ®AA+W
Parmi les nouveautés de 2026, Ollandini Voyages propose des autotour en Van California à travers son produit Corsica Avantour. @ Van AdobeStock_1126749047 - ®AA+W
Assurever
Pour le Groupe Ollandini, 2025 s’achève sur « une bonne année en Corse », portée par un tourisme individuel très actif. Le tourisme de groupes s’est stabilisé, tandis que le b[MICE connaît « une très forte baisse ».
]b
Selon Michael Galvez-Ollandini, PDG du groupe, « b[le coût du transport aérien » constitue le principal frein.]b Il explique que « l’individuel compense sur ses dépenses sur place, mais un groupe entreprise ne peut pas annuler une soirée prévue ».

La Sardaigne, environ 5 % du chiffre d’affaires, reste dynamique en individuel.

B2B : renforcement commercial et mise en place d’une astreinte dédiée aux agences

Le modèle du groupe reste « à 99 % B2B ». Plus de 3 300 agences collaborent aujourd’hui avec Ollandini, et le message est clair : « Notre client, c’est l’agent de voyage », rappelle Michael Galvez-Ollandini.

Pour accompagner cette dynamique, l’équipe commerciale se renforce avec l’arrivée d’Édouard Poinsignon à la direction commerciale et d’Anaïs Majou, en appui sur Bordeaux, Paris et le Nord.

Afin de répondre aux attentes croissantes des réseaux, le groupe déploie en 2026 un dispositif étendu d’assistance. À partir du samedi 10 janvier 2026, et six jours sur sept jusqu’à la fin de la saison, l’équipe Ollandini Voyages se tient à l’écoute des agences pour apporter des réponses rapides à l’ensemble des demandes.

Ce dispositif sera renforcé par une équipe tournante d’astreinte, chargée de traiter les demandes, propositions et contre-propositions pendant les jours fériés ou périodes de fermeture.

L’objectif répond directement au constat exprimé par le dirigeant : « Le client final ne veut pas attendre 3 ou 4 jours ». Grâce à cette organisation, les agences obtiennent des réponses en temps réel, y compris sur les dossiers complexes souvent transmis en fin de semaine.

En 2026, des engagements aériens renforcés et des nouveautés produit à forte valeur ajoutée

La brochure 2026 d’Ollandini Voyages, en cours de distribution dans les agences, rassemble séjours, circuits, autotours et clubs en Corse et en Sardaigne. @ollandini
La brochure 2026 d’Ollandini Voyages, en cours de distribution dans les agences, rassemble séjours, circuits, autotours et clubs en Corse et en Sardaigne. @ollandini
En 2026, Ollandini renforcera ses engagements aériens. Le groupe continue de sécuriser des blocs de sièges à tarifs maîtrisés afin de protéger les agences des hausses liées au yield. Ainsi, les engagements sur les axes Toulouse et Brest montent en puissance.

Parmi les nouveautés, le Corsica Avantour s’impose déjà comme l’un des produits phares. Exclusivité du groupe, il associe l’aérien à des vans californiens opérés en propre. Le dirigeant le confirme : « On n’est pas débordés, mais pas loin », tant la demande est forte. Conçu comme un autotour nouvelle génération, l’Avantour propose une approche slow tourisme, libre et immersive, avec un Van California tout équipé, pensé pour voyager autrement, à son rythme.

Le programme Corsica Tradizioni s’inscrit dans la même logique premium. Il propose un tour de Corse en chambres d’hôtes sélectionnés avec soin. Ollandini s’y engage totalement en préachetant les hébergements, avec un niveau d’exigence élevé défini par un « cahier des charges strict ».

Les croisières Terra Mare et Mare Terra, développées en partenariat exclusif avec Catlante associent navigation tout inclus en catamaran et séjour en hôtel 4*. Deux formules coexistent : l’une avec excursions intégrées, l’autre avec excursions optionnelles, permettant de répondre à différents styles de voyage.

L’offre « Corse à moins de 600 € », qui avait séduit près de 400 voyageurs en 2023, entre désormais directement dans la brochure dès l’ouverture des ventes. Elle s’adresse en particulier aux familles, sous réserve de l’évolution des coûts aériens.

Perspectives 2026 : ventes en forte avance et vigilance face au contexte économique

Autres articles
Les ventes 2026, ouvertes depuis plus d’un mois, affichent des performances très élevées : +10 % pendant l’IFTM et encore +6 % à fin novembre par rapport à l’an passé. « Les offres intéressent, clairement », constate le dirigeant.

Il se montre toutefois prudent : inflation, baisse des marges, recul du tourisme d’affaires et contexte réglementaire européen pesant. « Je suis un optimiste, mais en ce moment je sors avec un parapluie, sait-on jamais », résume-t-il.

Pour la suite, le cap demeure clair : approfondir la Corse et la Sardaigne, renforcer les engagements et développer les exclusivités.


Lu 417 fois

Tags : catlante, corse, ollandini, sardaigne, van
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Décembre 2025 - 11:18 TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

Vendredi 28 Novembre 2025 - 16:23 Jet tours renforce son équipe commerciale

Dernière heure

Explora Journeys dévoile "Endless Worlds", son premier tour du monde en 2029

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

Sète Cruise Dating : le port mise sur les petites unités pour monter en gamme

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

Laos : j’ai testé la croisière Rivages du Monde à bord du R/V Champa Pandaw 4*

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

NG TRAVEL - Spécialiste GDS Yield Transport H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDELIOS - Commercial(e) Groupes Junior ou Confirmé(e) - CDI - (Aubergenville dans les Yvelines (78) ou région)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme
Partez en France

Partez en France

Parc Astérix va s'installer en... Allemagne !

Parc Astérix va s'installer en... Allemagne !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tanzanie : des "perturbations majeures" attendues prochainement

Tanzanie : des "perturbations majeures" attendues prochainement
Production

Production

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026

Engagements renforcés et innovations produits : Ollandini met le cap sur 2026
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor

Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français

Zimbabwe : Victoria Falls Safari Collection veut séduire les Français
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Explora Journeys dévoile "Endless Worlds", son premier tour du monde en 2029

Explora Journeys dévoile "Endless Worlds", son premier tour du monde en 2029
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias