Le Cediv référence Catlante Catamarans

Le spécialiste des croisières à la cabine


Les agences adhérentes du Cediv peuvent désormais proposer l’ensemble des croisières Catlante - en Corse, aux Grenadines, aux Seychelles et dans les Baléares - avec un accompagnement commercial, marketing et une formation dédiée.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

En 2025, Catlante a ouvert un nouveau chapitre avec l’arrivée du Catlante NEO, un navire plus spacieux - Photo : Fountaine-Pajot / Catlante
Catlante poursuit sa percée en agences de voyages.

Le spécialiste des croisières à la cabine en catamarans a signé un partenariat avec le Cediv qui lui permettra de gagner en visibilité.

Ce partenariat s’accompagne d’un programme de formation des agences, de présentations en région et de supports de vente dédiés afin de permettre à chaque conseiller du réseau de maîtriser l’expérience Catlante.

Une offre qui correspond aux attentes

Adriana Michella, présidente du Cediv, précise que l’offre « correspond parfaitement aux attentes des voyageurs d’aujourd’hui et à la philosophie du Cediv Travel : celle d’un tourisme choisi, humain et durable ».

Laurène Pulliat-Fullenwarth, directrice commerciale de Catlante Catamarans, souligne de son côté, croire « à la force du Cediv pour porter notre promesse : permettre à chacun de découvrir la mer autrement, à bord de catamarans français, confortables, accueillants et responsables ».

