Fêtes du monde : en Algérie, la fin d'année rime avec traditions locales et hospitalité

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Amine Lagoune : Oui, nous proposons des programmes spécialement conçus pour les fêtes de fin d’année :



- des séjours de Noël au Sahara avec dîners traditionnels, bivouacs et soirées sous les étoiles ;



- un réveillon du Nouvel An dans le désert, avec animations locales et ambiance saharienne ;



- des circuits culturels au Nord (Alger, Tipasa, Constantine, Oran) adaptés aux familles et aux groupes ;



- des programmes thématiques : gastronomie algérienne, villes romaines, circuits religieux, artisanat.



Ces offres sont modulables pour les agences et tour-opérateurs.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Amine Lagoune : Le début de l’année 2026 s’annonce très dynamique. Nous constatons déjà une forte augmentation des demandes de groupes et individuels, notamment pour les circuits culturels, les expériences sahariennes et les voyages thématiques à dimension spirituelle et patrimoniale.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?



Amine Lagoune : Il y a une demande croissante de circuits authentiques, loin des grandes destinations saturées.



Le pays attire de plus en plus de voyageurs en quête de culture, de nature et d’expériences humaines authentiques.



En 2026, Algérie Tours concentrera son développement sur la création de nouveaux produits - circuits haut de gamme, séjours bien-être, nouvelles routes archéologiques, séjours religieux (Saint Augustin, routes chrétiennes d’Afrique du Nord) -, mais aussi un renforcement des partenariats avec les hôteliers, les transporteurs, les restaurateurs et les institutions culturelles.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Amine Lagoune : L'Algérie est l’une des dernières grandes destinations authentiques de la Méditerranée.



La destination est culturellement exceptionnelle, avec un patrimoine romain, berbère, arabe et religieux parmi les plus riches du monde et Algérie Tours garantit sécurité, qualité, professionnalisme et flexibilité pour tous vos clients.



Nous invitons donc les agences françaises à redécouvrir une destination proche, fascinante, hospitalière, et parfaitement adaptée aux nouvelles attentes des voyageurs modernes. Tout en sachant qu'avec nous, vos clients n'ont plus aucun déplacement à faire au consulat Algérien pour demander leur visa. C'est nous qui faisons toutes les démarches et vous envoyons le visa par email, avant le départ du client.



Bonnes fêtes à tous !