Fêtes du monde : en Algérie, la fin d'année rime avec traditions locales et hospitalité

Les fêtes de fin d’année tombent pendant la saison parfaite pour le Sahara, où tous les vols sur Djanet sont complets - DepositPhotos.com, hecke06
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Algérie ?
Amine Lagoune : En Algérie, bien que Noël soit une fête chrétienne, il est célébré dans de nombreux espaces urbains, hôtels, centres commerciaux et quartiers cosmopolites, notamment à Alger, Oran et Annaba.
De nombreuses églises y célèbrent des messes et des veillées de Noël.
Quant au Nouvel An, il est très populaire : soirées festives, concerts, sorties en famille et rencontres gastronomiques marquent cette période.
L’ambiance mêle traditions locales, hospitalité algérienne et touches internationales, créant une atmosphère unique et authentique.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Amine Lagoune : Il y a les marchés de fin d’année dans les grandes villes, organisés par des associations ou des institutions culturelles. Mais aussi des concerts, des spectacles et des soirées de gala dans les hôtels et théâtres.
La cuisine algérienne se veut festive : plats traditionnels (couscous, méchoui, rechta), pâtisseries (makrout, tcharek, zlabia), repas de famille élaborés.
Des animations pour les enfants sont également proposées, ainsi que des activités dans les stations balnéaires ou sahariennes.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?
Amine Lagoune : Oui, l’impact est réel et en forte progression. Les fêtes de fin d’année coïncident avec une période idéale pour découvrir l’Algérie : un climat doux au Nord et une saison parfaite pour le Sahara (températures agréables), où tous les vols sur Djanet sont complets.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Amine Lagoune : Oui, nous proposons des programmes spécialement conçus pour les fêtes de fin d’année :
- des séjours de Noël au Sahara avec dîners traditionnels, bivouacs et soirées sous les étoiles ;
- un réveillon du Nouvel An dans le désert, avec animations locales et ambiance saharienne ;
- des circuits culturels au Nord (Alger, Tipasa, Constantine, Oran) adaptés aux familles et aux groupes ;
- des programmes thématiques : gastronomie algérienne, villes romaines, circuits religieux, artisanat.
Ces offres sont modulables pour les agences et tour-opérateurs.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Amine Lagoune : Le début de l’année 2026 s’annonce très dynamique. Nous constatons déjà une forte augmentation des demandes de groupes et individuels, notamment pour les circuits culturels, les expériences sahariennes et les voyages thématiques à dimension spirituelle et patrimoniale.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?
Amine Lagoune : Il y a une demande croissante de circuits authentiques, loin des grandes destinations saturées.
Le pays attire de plus en plus de voyageurs en quête de culture, de nature et d’expériences humaines authentiques.
En 2026, Algérie Tours concentrera son développement sur la création de nouveaux produits - circuits haut de gamme, séjours bien-être, nouvelles routes archéologiques, séjours religieux (Saint Augustin, routes chrétiennes d’Afrique du Nord) -, mais aussi un renforcement des partenariats avec les hôteliers, les transporteurs, les restaurateurs et les institutions culturelles.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Amine Lagoune : L'Algérie est l’une des dernières grandes destinations authentiques de la Méditerranée.
La destination est culturellement exceptionnelle, avec un patrimoine romain, berbère, arabe et religieux parmi les plus riches du monde et Algérie Tours garantit sécurité, qualité, professionnalisme et flexibilité pour tous vos clients.
Nous invitons donc les agences françaises à redécouvrir une destination proche, fascinante, hospitalière, et parfaitement adaptée aux nouvelles attentes des voyageurs modernes. Tout en sachant qu'avec nous, vos clients n'ont plus aucun déplacement à faire au consulat Algérien pour demander leur visa. C'est nous qui faisons toutes les démarches et vous envoyons le visa par email, avant le départ du client.
Bonnes fêtes à tous !
Gentiane ROMANET
