Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques





Désormais plus grand monde n'y résiste, ni TourMaG qui propose, pour la deuxième année, une sélection - évidemment non exhaustive - d'adresses où célébrer son amour, ni - plus inattendu - le voyagiste Terres d'Aventure que l'on attend, comme son nom l'indique, bien davantage sur le terrain de l'aventure et de la randonnée.



Sauf à considérer, bien sûr, que l'amour est une aventure...



Quoiqu'il en soit, Terres d'Aventure s'étant avisé qu'il existait, à deux heures et demie de Rome, dans la région italienne des Abruzzes, un lac presque secret ayant une forme quasi exacte de cœur, le lac de Scanno, ce spécialiste du voyage à pied prend prétexte de la Saint-Valentin pour faire savoir qu'il propose une randonnée dans ce territoire encore préservé.



En ce début février, il est un peu tard pour décider de filer illico dans les Abruzzes où, de surcroît, il ne doit pas faire très chaud. Mais la proposition est tentante, pour... le printemps prochain.



Nature et insolite : la Suède



Soleil et évasion : l'île Maurice et Marrakech

une escapade romantique sous le soleil mauricien .



Pour la Saint-Valentin, le une suite lumineuse et spacieuse nommée Romance.



Sur place, les tourtereaux peuvent profiter de la plage au sable blanc, s'offrir une balade en catamaran privé au coucher de soleil, profiter du Spa, célébrer leur amour lors d'un dîner romantique sur la plage à la lueur des flambeaux avec le menu spécialement conçu par le Chef William Girard.



Ce voyage culinaire se clôt en beauté avec l'entremets "Le Valentin" du Chef Cyril Lignac. Un vrai plaisir des sens !



Pour cette escapade à deux, compter tout de même à partir de 1 190 € par nuit.



Toujours sur l'île Maurice, mais cette fois-ci au deux expériences sont imaginées pour les duos, entre lagon turquoise et jardins tropicaux.



Pour commencer, une soirée cinéma en plein air, sous le ciel étoilé. Au programme : film romantique culte et champagne.



Cet hôtel propose aussi une expérience encore plus exclusive,b en ouvrant exceptionnellement son îlot Mangénie, le temps d’un dîner gastronomique inoubliable. Accessible en bateau au coucher du soleil, ce refuge confidentiel accueille un nombre restreint de convives autour d’un menu Truffe & Homard.



Moins loin de chez nous, les amoureux peuvent s'offrir une Saint Valentin de rêve aux milieu des fragrances de fleurs d’oranger en descendant à l'hôtel Oberoï, Marrakech.



Ses 84 chambres, suites et villas (76 disposent de grandes piscines et de jardins privés) sont pensées pour offrir aux couples toute l'intimité dont ils rêvent.



Ils peuvent savourer un repas gastronomique dans l’un des restaurants signature et (ou) profiter d’un soin en duo au Spa. Puis, au lever du soleil, savourer un petit-déjeuner exclusif à bord d'une montgolfière, tout en survolant Marrakech et les montagnes enneigées de l’Atlas.



Chic et proximité : la Saint-Valentin en France (Paris et Versailles)

les propositions des grands hôtels français.



Ainsi, au cœur du 11ᵉ arrondissement, à deux pas de la Bastille et du Marais,



Son offre (à partir de 506€) inclut de petites attentions (pétales de roses, champagne) dès l'arrivée en chambre, des moments de bien-être partagés à la piscine intérieure, au sauna et au hammam, suivis d'une nuit paisible et d'un petit-déjeuner au restaurant.



Toujours à Paris, une offre de séjour exclusive : surclassement garanti au moment de la réservation (jusqu'à la Junior Suite réservée), champagne, créations sucrées, pétales de roses, petit-déjeuner américain pour deux et départ tardif à 14h.



A son restaurant L'Epicure (112, Fbg St-Honoré), le Chef triplement étoilé Arnaud Faye propose un dîner spécial Saint-Valentin en sept temps (880€).



Et au "114, Faubourg", Arnaud Faye et le chef Arnaud Schmit suggèrent une autre lecture, moins onéreuse, mais tout aussi savoureuse du menu Saint Valentin, à partager à deux évidemment (290€).



De son côté, le propose des expériences romantiques (dégustations gourmandes, instants de bien-être au Spa Guerlain et découverte des trésors cachés de Versailles) pour transformer la Saint-Valentin en souvenir inoubliable. Pour une nuit à deux, compter à partir de 968€.



Spectacle iconique : le Moulin Rouge