Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

De la France à la Suède, en passant par l'Italie...


Vendredi prochain, ce sera le 14 février. L'occasion de célébrer l'amour et surtout celui que l'on partage avec sa ou son partenaire. Pour cette occasion, TourMaG a réalisé une (courte) sélection de propositions de voyage ou d'hébergement, à concrétiser tout de suite ou... un peu plus tard, selon ses disponibilités. Il y en a pour tous les goûts et (presque) pour toutes les bourses.


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

Dans la région italienne des Abruzzes, le lac presque secret de Scanno a une forme quasi exacte de cœur - DepositPhotos.com, Buffy1982
Climats du Monde
Ah, la Saint Valentin !

Désormais plus grand monde n'y résiste, ni TourMaG qui propose, pour la deuxième année, une sélection - évidemment non exhaustive - d'adresses où célébrer son amour, ni - plus inattendu - le voyagiste Terres d'Aventure que l'on attend, comme son nom l'indique, bien davantage sur le terrain de l'aventure et de la randonnée.

Sauf à considérer, bien sûr, que l'amour est une aventure...

Quoiqu'il en soit, Terres d'Aventure s'étant avisé qu'il existait, à deux heures et demie de Rome, dans la région italienne des Abruzzes, un lac presque secret ayant une forme quasi exacte de cœur, le lac de Scanno, ce spécialiste du voyage à pied prend prétexte de la Saint-Valentin pour faire savoir qu'il propose une randonnée dans ce territoire encore préservé.

Une escapade de huit jours à partir de 2 240 €.

En ce début février, il est un peu tard pour décider de filer illico dans les Abruzzes où, de surcroît, il ne doit pas faire très chaud. Mais la proposition est tentante, pour... le printemps prochain.

En attendant, les amoureux pourront s'offrir un verre de champagne en songeant à leur félicité future lorsqu'il marcheront sur l'itinéraire programmé par Terdav' dans les Abruzzes.

Nature et insolite : la Suède

Pourquoi ne pas se dire "oui" au bord d'un lac suédois gelé ? Crédit photo : Skansen
Autres articles
Moins sportive mais encore plus inattendue est la proposition de la Suède.

Ce pays scandinave est, en effet, rarement associé aux grandes déclarations romantiques.

Son Office de tourisme n'en a pas moins décidé, cette année, de faire savoir qu'il existe bel et bien sur son territoire châteaux, manoirs, hôtel de glace et coin de nature silencieuse capables d'offrir un décor propice à une parenthèse à deux pour la Saint-Valentin.

La liste de ses propositions est ici.

Certaines de ces suggestions semblent assez classiques, comme la Villa Foresta : cet élégant château début XIXe siècle juché sur l’île de Lidingö, aux portes de Stockholm, se présente comme un cadre adapté à une demande en mariage.

D'autres suggestions sont plus originales comme celle du célèbre musée Skansen, installé en plein air, sur l'île de Djurgården (accessible en transports en commun depuis Stockholm) qui innove en organisant cette année des mariages sans rendez-vous le jour même de la Saint-Valentin.

Pour officialiser, les couples étrangers doivent tout de même fournir... une autorisation préalable des services fiscaux suédois, histoire de vérifier que les futurs époux n'ont pas déjà convolé ailleurs !

Lire aussi : Où partir en amoureux ? 10 villes européennes pour la Saint-Valentin

Soleil et évasion : l'île Maurice et Marrakech

Au Royal Palm Beachcomber Luxury - Photo : Royal Palm Beachcomber Luxury
Plus classique mais tout aussi dépaysante est l'idée de s'offrir une escapade romantique sous le soleil mauricien .

Pour la Saint-Valentin, le Royal Palm Beachcomber Luxury propose aux amoureux une suite lumineuse et spacieuse nommée Romance.

Sur place, les tourtereaux peuvent profiter de la plage au sable blanc, s'offrir une balade en catamaran privé au coucher de soleil, profiter du Spa, célébrer leur amour lors d'un dîner romantique sur la plage à la lueur des flambeaux avec le menu spécialement conçu par le Chef William Girard.

Ce voyage culinaire se clôt en beauté avec l'entremets "Le Valentin" du Chef Cyril Lignac. Un vrai plaisir des sens !

Pour cette escapade à deux, compter tout de même à partir de 1 190 € par nuit.

Toujours sur l'île Maurice, mais cette fois-ci au Shangri-La Le Touessrok, deux expériences sont imaginées pour les duos, entre lagon turquoise et jardins tropicaux.

Pour commencer, une soirée cinéma en plein air, sous le ciel étoilé. Au programme : film romantique culte et champagne.

Cet hôtel propose aussi une expérience encore plus exclusive,b en ouvrant exceptionnellement son îlot Mangénie, le temps d’un dîner gastronomique inoubliable. Accessible en bateau au coucher du soleil, ce refuge confidentiel accueille un nombre restreint de convives autour d’un menu Truffe & Homard.

Moins loin de chez nous, les amoureux peuvent s'offrir une Saint Valentin de rêve aux milieu des fragrances de fleurs d’oranger en descendant à l'hôtel Oberoï, Marrakech.

Ses 84 chambres, suites et villas (76 disposent de grandes piscines et de jardins privés) sont pensées pour offrir aux couples toute l'intimité dont ils rêvent.

Ils peuvent savourer un repas gastronomique dans l’un des restaurants signature et (ou) profiter d’un soin en duo au Spa. Puis, au lever du soleil, savourer un petit-déjeuner exclusif à bord d'une montgolfière, tout en survolant Marrakech et les montagnes enneigées de l’Atlas.

A l'Oberoï, Marrakech les couples peuvent aussi vivre une demande en mariage à nulle autre pareille : disposée au milieu du Grand Canal, une table couverte de pétales de roses sera le théâtre de cette extraordinaire demande.

Chic et proximité : la Saint-Valentin en France (Paris et Versailles)

Champagne et pétales de roses, dès l'arrivée à Maison Breguet - Photo : Maison Breguet
Moins exotiques peut-être, mais tout aussi séduisantes, sont les propositions des grands hôtels français.

Ainsi, au cœur du 11ᵉ arrondissement, à deux pas de la Bastille et du Marais, Maison Bréguet propose une Saint Valentin "à la parisienne", c'est-à-dire subtile, intime et résolument chic.

Son offre (à partir de 506€) inclut de petites attentions (pétales de roses, champagne) dès l'arrivée en chambre, des moments de bien-être partagés à la piscine intérieure, au sauna et au hammam, suivis d'une nuit paisible et d'un petit-déjeuner au restaurant.

Toujours à Paris, Le Bristol propose, lui, pour la nuit du 14 février, une offre de séjour exclusive : surclassement garanti au moment de la réservation (jusqu'à la Junior Suite réservée), champagne, créations sucrées, pétales de roses, petit-déjeuner américain pour deux et départ tardif à 14h.

A son restaurant L'Epicure (112, Fbg St-Honoré), le Chef triplement étoilé Arnaud Faye propose un dîner spécial Saint-Valentin en sept temps (880€).

Et au "114, Faubourg", Arnaud Faye et le chef Arnaud Schmit suggèrent une autre lecture, moins onéreuse, mais tout aussi savoureuse du menu Saint Valentin, à partager à deux évidemment (290€).

De son côté, le Waldorf Astoria Versailles - Trianon Palace propose des expériences romantiques (dégustations gourmandes, instants de bien-être au Spa Guerlain et découverte des trésors cachés de Versailles) pour transformer la Saint-Valentin en souvenir inoubliable. Pour une nuit à deux, compter à partir de 968€.

Pour le dîner du 14 février au soir à la table étoilée Michelin Gordon Ramsay au Trianon, orchestrée par le Chef Gabriele Ravasio, compter 350€ par personne (hors boissons). Au restaurant La Veranda, 195€ par personne (hors boissons).

Spectacle iconique : le Moulin Rouge

La façade du Moulin rouge, la nuit - Photo : Philippe Wojazer/Moulin Rouge
Plus abordable, quoique toujours très chic, sera la Saint-Valentin au célèbre cabaret parisien, Le Moulin Rouge : le Chef Arnaud Demerville, Maître Cuisinier de France, a imaginé un menu articulé autour de créations délicates et conclu en douceur, accompagné de champagne rosé ! Menu végétalien sur demande.

Entre les mets, les couples se laisseront emporter par l’orchestre du Moulin Rouge, qui interprétera en live les plus grands classiques français et internationaux pour faire chavirer les cœurs. Puis, à 21 heures, débutera la revue "Féerie", avec en bonne place l’incontournable French Cancan !

Compter à partir de 305€ par personne pour la soirée dîner-spectacle. Et à partir de 140€ par personne pour la soirée sans le dîner.

Pour terminer la soirée en beauté, un cadeau spécial Saint-Valentin est offert à chaque couple. Réservation conseillée.

Bonne fête à tous les amoureux !

Lire aussi : Quelles croisières proposer à vos clients en couple ?

