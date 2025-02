Où partir en amoureux ? 10 villes européennes pour la Saint-Valentin

La Saint-Valentin approche à grand pas et cette fête représente une opportunité clé pour le secteur du tourisme, marquant une période où de nombreux couples cherchent à s'évader Selon TUI Musement , spécialiste des excursions et activités de voyage, 60 % des avis laissés sur ses prestations en février au cours des trois dernières annéesAfin d'accompagner les professionnels du tourisme dans l'élaboration d'offres adaptées, TUI Musement dévoile un classement deseuropéennes pour la Saint-Valentin.De Turin à Venise, en passant par Berlin et Paris, ces villes se distinguent par des expériences , allant, en passant par des croisières et bains relaxants.Ce classement,ayant vécu ces expériences en couple, offre un éclairage sur les tendances du tourisme romantique et les attentes des clients.