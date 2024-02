Quant aux innombrables autres rituels « collectifs » que nous suivons parfois sans même nous en rendre compte, sont-ils toujours aussi populaires ?



L’engouement pour les galettes des rois de l’Épiphanie, malgré leurs tarifs prohibitifs, ne semble pas en passe de se calmer. Avec 30 millions d’unités vendues, c’est une bonne affaire pour les boulangers et aussi pour les familles et les enfants trop heureux de croquer dans ces pâtisseries pour se voir couronner reine ou roi !



Même constat pour les crêpes de la Chandeleur qui donnent aussi lieu à des retrouvailles amicales et familiales. Mais, les rituels alimentaires bien que puissants ne sont pas tout. Ils sont l’accompagnement d’un moment durant lequel on dit son identité et où l’on fait communauté et où l’on se rattache à une histoire.



Et quand ils ne sont pas puisés dans la tradition religieuse, ils peuvent être puisés dans ces nouveaux moments comme les grands événements sportifs où l’on cherche à se relier aux autres. Le temps d’un match au moins…



Ils peuvent même être fabriqués de toutes pièces par les acteurs du marketing qui ont bien réussi cette année en janvier à nous « vendre » le « dry january » en l’assortissant d’un message sanitaire mais avec la ferme intention de l’inscrire dans un nouveau calendrier de rituels, et de le faire évoluer…



… On le voit : entre Saint Valentin et crêpes et déguisement, les rituels ne sont pas prêts à disparaitre. A condition d’être entretenus sans trop dériver dans les eaux troubles d’un développement trop commercial ou contraire à l’air du temps…





« Étude Ifop pour LELO réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024 auprès d’un échantillon de 1 911 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus »