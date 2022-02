FUTUROSCOPIE - Amour et tourisme : de la romance à la prostitution... 🔑

Il n’y a pas un profil mais plusieurs

On trouve des touristes internationaux, d’affaires et de loisirs et malheureusement aussi de plus en plus de nationaux et locaux. Ce sont même souvent des gens au-dessus de tout soupçons, socialement établis, qui se rendent coupables de forfaits passibles d’emprisonnement

Sans vouloir gâcher la fĂŞte, commençons cette deuxième partie par le niveau le plus sordide et haĂŻssable duPeu Ă l’ordre du jour depuis la pandĂ©mie dans la mesure oĂą les destinations les plus sensibles et rĂ©prĂ©hensibles sur le sujet ont fermĂ©, l’occasion Ă©tait trop belle pour occulter cette face sombre d’un tourisme qui est loin d’avoir tirĂ© le rideau sur ses agissements peu conformes Ă la dĂ©ontologie touristique et si « rĂ©munĂ©rateur ».Dans un entretien, le responsable communication d’ Ecpat-France ne mâchait pas ses mots et Ă©voquait par la mĂŞme occasion la multiplicitĂ© des profils de ces prĂ©dateurs sexuels.On est loin du stĂ©rĂ©otype de l’homme blanc exerçant sa domination sur des enfants dans un rapport nord-sud typique de la colonisation. «Â, explique-t-il dans une interview Ă LCI.  ».De plus, insiste-t-il, vue la progression du tourisme international, il y a de plus en plus de clientèles aux comportements Ă risques.Où ?Quant aux marchĂ©s Ă©metteurs, le responsable de l’Ecpat est formel. Ils viennent d’Europe, des USA et du Japon.Des pays dĂ©veloppĂ©s donc, mais : ceux qui font le dĂ©placement Ă la seule fin d’avoir des relations avec des mineurs et ceux plus occasionnels qui se laissent tenter une fois sur place !Et, in fine,alors que les femmes ne sont que 10%.