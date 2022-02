FUTUROSCOPIE - Amour et tourisme, un duo toujours gagnant 🔑

Si nous n’avons aucun doute sur le développement de cette forme de tourisme dans les décennies à venir, ce sont cependant les villes et autres territoires touristiques qui, plus que les opérateurs, remportent la palme de l’attractivité.



Alors que la plateforme Holidu par exemple cite parmi le Top Ten des villes comme Nancy, Rouen, Caen, La Rochelle… à partir d’une méthode peu convaincante, d’autres font un inventaire des destinations internationales les plus séduisantes pour les amoureux.



Avec évidemment, Paris, Venise, Vienne en tête. Mais, il en est d’autres : Bruges, Prague, Rome… sans compter Capri, les îles éoliennes et tant d’autres territoires insulaires que les rubriques de tourisme s’évertuent tous les ans à faire grimper dans les hit-parades des sites faits pour la romance.



Mais, n’est pas « romantique » qui veut.



Le romantisme c’est un cadre, une ambiance, un climat, quelques monuments emblématiques, du charme et surtout une histoire, des écrivains, des musiciens, des cinéastes inspirés par des love-stories devenues iconiques.



Ainsi, Venise, outre son cadre exceptionnel est plus imprégnée des récits de ce libertin de génie que fut Casanova que de ce gadget que sont devenues les gondoles.



Vienne, ce sont les valses de Strauss et les cafés aux dorures à peine élimées dans lesquels on se réchauffe.



Rome c’est la « Dolce Vita » et Anita Ekberg se déhanchant sous les jets d’eau de la fontaine de Trévise sous les yeux de Marcello Mastroianni.



Saint-Tropez c’est Brigitte Bardot, Sacha Distel et tant d’autres amoureux de cette déesse des écrans des années soixante.



Et Paris ? Paris, c’est tout à la fois. Ce sont les récits des frasques et infidélités de nos monarques succombant aux charmes de leurs favorites. Ce sont les cabarets, les théâtres de boulevard, les maisons closes… Puis vint la « Belle Epoque » et ses fêtes mêlant transgression, amour et orgies.



Paris, ce sont encore des dizaines de films mettant en scène rencontres, coups de foudre, histoires impossibles (d’ « Hôtel du nord » au « Fabuleux destin d’Amélie Poulain » en passant par « Baisers volés » ou « A bout de souffle »).



Tandis que des centaines de chansons (de Damia à Marc Lavoine, en passant par Charles Trénet, Francis Lemarque ou Edith Piaf) aujourd’hui encore n’en finissent pas de contribuer à la légende d’une ville jugée par ses visiteurs comme l’une des plus romantiques du monde...



La « romance de Paris » n’est donc pas morte. Ni celle des autres villes comme Nice ou Cannes et plus loin Tahiti ou les Maldives qui attendent de pied ferme le retour des séjours lune de miel pour déployer leur charme…



A SUIVRE : De la romance au tourisme sexuel