Futuroscopie : Amour, plaisir et tourisme à l’heure de la Saint-Valentin 🔑

Futuroscopie - Quel est cet érotisme dont vous parlez dans votre ouvrage ?



Jean-Didier Urbain : Je ne parle pas seulement de celui qui est associé aux amours romantiques plus ou moins fortuites de vacances ou de voyage. Et pas davantage de l'érotisme, plus rituel ou convenu, nuptial ou commémoratif, qui est notamment associé aux noces et à la nostalgie des anniversaires conjugaux.



C'est aussi pourquoi je ne parle guère, principalement du moins, de l'érotisme spécifiquement attaché au tourisme sexuel. Mon livre se serait alors appelé "Une histoire du voyage érotique" et non "Une histoire érotique du voyage".



L'objet de mon livre, c'est la lente et tardive association du plaisir et du voyage. La construction historique et culturelle de cette alliance, qui ne va vraiment pas de soi, entre mobilité, espaces et jouissance, que celle-là soit sensuelle, intellectuelle, esthétique ou physique.



Bref, c'est de la "fabrication" de cette jouissance du et par le voyage, comme annexée par lui, qu'il s'agit dans cet ouvrage. Sans cette demande, cette quête, cette recherche ou cette attente (demande inexprimée), le tourisme ne serait pas !



Il faut s'en souvenir quand même. Le tourisme n'est rien sans cette promesse de plaisir et la multiplication de ses objets de désir.



Envies de lieux, de territoires, de paysages, d'usages vestimentaires ou alimentaires, de partenaires, de fêtes, etc. Cet érotisme, tout azimut, dont je parle dans mon ouvrage, porte donc sur tous les canaux sensoriels possibles et à même de procurer du plaisir au voyageur, ce qui ne se réduit ni au sexe, ni à la vue fixée dudit "vista point" ou du sight-seeing d'autrefois...



Futuroscopie - Comment érotise-t-on le monde vis-à-vis d'une clientèle supposée amoureuse en quête de moments exceptionnels ?



Jean-Didier Urbain : Le monde est déjà érotisé par des pratiques de jouissance anciennes et multidimensionnelles. D'autres s'ajoutent, nouvelles et bienvenues.



Mais c'est l'effet même, en propre, du tourisme que d'érotiser le monde, par tradition. Venise a toujours été une destination érotique, tant pour ses bordels que pour la beauté de sa lagune, de Montaigne à Philippe Sollers, en passant par Casanova, Rousseau ou Hemingway, qui tôt le matin partait à la chasse au canard à Torcello.



Jouir ! On n'ose le dire dans cette société non plus seulement écologiquement réprimée mais moralement inhibée, pour laquelle le sexe est une banalité mais l'amour un supplément improbable d'émotions heureuses toujours inopportunes dans un monde coupable empli de malheurs et de catastrophes.



Alors comment érotise-t-on le monde dans ce cadre ? Par la promesse du secret et des joies clandestines : voyages en douce, gîtes intimes, escapades furtives, séjour incognito et autres dérobades (promesse dont regorgent d'ailleurs les publicités « valentinesques »), qui permettent d'échapper à l'ordre social - une tendance que j'avais déjà approchée dans "Secret de voyage" publié en 1998.



Si le voyage est un acte anti-social, comme l'a écrit Paul Morand, le voyage amoureux l'est encore plus...



Futuroscopie - Comment situez-vous ce livre dans votre recherche sur le tourisme, le voyage et les mobilités d'agrément ?



Jean-Didier Urbain : C'est pour l'instant mon dernier livre écrit sur le sujet du tourisme. Mais je pense qu'il aurait pu tout aussi bien être le premier si je ne m'étais heurté à la question du mépris du touriste quand j'ai commencé mes recherches.



Car le tourisme est bien cela. Il correspond à l'introduction du "principe de plaisir" dans la réalité d'un voyage qui, jusque-là, était lié à l'exode, la guerre, la migration économique, la misère, la fuite et, au mieux, le séjour sanitaire.



Le tourisme est un enchantement du monde. Il ne faudrait pas l'oublier quand on prétend le penser.



Lire : Une histoire érotique du voyage. Editions Payot/Rivages. 2017