FUTUROSCOPIE - Amour et tourisme : esprit et pratiques libertines s'organisent 🔑

Toujours au chapitre de l’hĂ©bergement, mais dans un style nettement plus agressif, la JamaĂŻque a connu un certain succĂšs avec le lancement de son village de vacances dĂ©diĂ© Ă l’érotisme : Hedonism.



Avec 280 chambres, il propose un cadre agrĂ©able en bord de mer mais surtout « un paradis tout compris oĂč l’on peut transformer ses fantasmes en rĂ©alitĂ©  ».



« Be Wicked for a Week  » renchĂ©rit la formule. Mieux, cet Ă©tablissement se rĂ©clame aussi d’une certaine spiritualitĂ© en soulignant que « L’hĂ©donisme est un terrain de jeu pour adultes qui nourrit le corps, l’esprit et l’ñme  ».



Encore mieux, il se prétend « un bac à sable pour votre enfant intérieur  » !



Autant dire qu’il ratisse large. Et que lĂ encore, toutes les obĂ©diences sexuelles sont bienvenues.



Mais, Ă©videmment, il ne s’agit lĂ que d’adresses officielles annonçant la couleur. Bien d’autres lieux, notamment les camps naturistes ne se privent pas d’avoir une offre Ă©rotique.



Sur les nombreux sites internet dĂ©diĂ©s Ă ce type de tourisme, on fait ainsi des dĂ©couvertes : Ă Las Vegas, Rio, Cancun et mĂȘme au Cap d’Agde.



Se dĂ©couvrent ainsi des adresses Ă cĂŽtĂ© desquelles les villages de vacances du Club MĂ©diterranĂ©e oĂč les « bronzĂ©s » allaient exercer leur charme semblent bien timides et dĂ©passĂ©s ! Autres temps, autres mƓurs ! Mais, le sea, sex and sun n’est pas mort.



Enfin, nous reviendrons probablement sur les Ă©volutions du marchĂ© des « lunes de miel » et autres festivitĂ©s permettant aux cƓurs de battre encore plus fort




A LIRE :



