FUTUROSCOPIE - Michel Houellebecq, met le tourisme et le voyage en pièces 🔑

L’ouvrage a un titre banal : « Plateforme ». On est quelque part dans les années 2000. Michel un petit fonctionnaire du ministère de la culture, part passer une semaine en Thaïlande, sur un circuit aventure intitulé Tropic Thaï.



Acheté auprès de Nouvelles frontières, un voyagiste qu’il dépeint avec un humour pour le moins grinçant, le circuit franchit allégrement toutes les étapes de la caricature. Avion, arrivée suffocante à Bangkok, programme folklorique de pacotille, compagnons de voyages affligeants de maladresse et d’humanité, body-massages en catimini… la carte postale houellebecquienne atteint des sommets de réalisme.



Mais, dans les coulisses de la carte postale, le romancier se révèle également d’une pertinence et d’une culture éblouissante sur la première industrie du monde.



Non seulement les mécanismes de l’hôtellerie et des villages de vacances sont démontés avec adresse, mais, à travers la description de réunions marketing au sein d’un grand groupe hôtelier, le groupe Accor qu’il déguise en groupe Aurore, il évoque les aspirations et les postures comportementales des touristes, via l’audit d’un sociologue convoqué à une réunion de prospective. « Le type avait le front dégarni, écrit l’auteur, les cheveux noués en catogan, il portait un jogging Adidas, un tee shirt Prada, des Nike en mauvais état … »



Mais, surtout, Houellebecq de citer les prévisions du dit sociologue qui énonce avec gravité des poncifs comme : « En l’an 2000, on se veut nomade. On part en train ou en croisière… à l’ère de la vitesse, on redécouvre les joies de la lenteur, de l’éthique, l’accomplissement individuel, solidarité, passion, l’authenticité, le sens du partage… ».



La terminologie mise dans la bouche de l’expert en comportements touristiques, est un copié-collé exact de la phraséologie dominante depuis plusieurs décennies dans les stratégies de marketing touristique.



Puis sont également abordés les finances, les prévisionnels, les plans de rénovation, les catalogues … « Nous avons le savoir-faire, nous avons l’expérience… Imaginez des concepts comme Ibis et Formule 1 déclinés à l’échelle de la Chine » explique un hiérarque du groupe.



Et sans même changer les noms des protagonistes de la multinationale, l’auteur, comme à son habitude, mélange réalité et fiction et cite Paul Dubrule affirmant : « Le seul secret de la réussite sur un marché, c’est d’arriver à temps » !