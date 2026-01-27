S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

Trevium a été fondée sur une conviction simple : lorsque vous gérez de tels volumes de flux de voyages, la maîtrise de ces flux devient la force tranquille qui sous-tend la transformation, car celui qui contrôle les flux façonne en fin de compte l'avenir des voyages d'affaires.

Notre secteur a fait des progrès significatifs en matière de distribution et de contenu, mais le pilier financier des voyages d'affaires est resté fragmenté pendant trop longtemps. Avec Trevium, nous offrons au marché un moteur financier moderne spécialement conçu pour les réalités des voyages d'affaires en Europe.