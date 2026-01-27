TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT – Solutions for Business Travel franchit une nouvelle étape de sa croissance avec le lancement de Trevium. Cette solution financière de nouvelle génération vise à automatiser et centraliser l’ensemble des flux de paiements et de facturation liés aux déplacements professionnels.


Jeudi 29 Janvier 2026

Aer Lingus
Dans un secteur où la gestion des dépenses repose encore trop souvent sur des processus fragmentés, S4BT lance Trevium, une plateforme unifiée capable de gérer l’intégralité de la chaîne financière entre les agences, les entreprises et les hôtels.

La solution intègre la centralisation des paiements, la saisie automatisée des factures par IA, ainsi que le rapprochement de données en temps réel.

Le groupe, qui supervise déjà 4 milliards d'euros de flux de voyages d’affaires via son écosystème, a conçu Trevium pour répondre au besoin d'harmonisation de ses différentes entités (CDS, Goelett, CRC, TMS, SIAP et Methodica).

L'architecture « API-first » de la plateforme permet une intégration fluide avec les outils déjà présents sur le marché, indique un communiqué de presse.

Trevium intègre la récupération de la TVA européenne et le reporting RSE

Ziad Minkara, PDG et fondateur de S4BT a déclaré : « Trevium a été fondée sur une conviction simple : lorsque vous gérez de tels volumes de flux de voyages, la maîtrise de ces flux devient la force tranquille qui sous-tend la transformation, car celui qui contrôle les flux façonne en fin de compte l'avenir des voyages d'affaires. »

Au-delà de la simple transaction, Trevium intègre la récupération de la TVA européenne et le reporting RSE. Les données liées aux émissions de CO₂ sont directement injectées dans le flux financier.

Christopher Hecht, Directeur financier du groupe S4BT et PDG de Goelett, souligne de son côté : « Notre secteur a fait des progrès significatifs en matière de distribution et de contenu, mais le pilier financier des voyages d'affaires est resté fragmenté pendant trop longtemps. Avec Trevium, nous offrons au marché un moteur financier moderne spécialement conçu pour les réalités des voyages d'affaires en Europe. »

Tous les clients S4BT utilisant déjà l'une des marques du groupe bénéficient d'un accès automatique à Trevium, sans formalité contractuelle supplémentaire.

TravelManagerMaG

