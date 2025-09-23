Business Travel : Trois pas en avant, dix pas en arrière ? [ABO]

« Les clients veulent être RSE, mais au moment des business review, c’est souvent le critère économique qui reprend le dessus »,

« Sur les appels d’offres publics, on a parfois des barèmes qui écrasent totalement la valeur du service derrière le prix. C’est dangereux, car cela détruit la valeur de notre métier. Le privé, lui, cherche un équilibre plus juste entre prix, qualité technologique et qualité humaine. »

« La finance exige conformité, la RSE privilégie l’impact environnemental, les achats cherchent le prix, tandis que les voyageurs veulent confort et fluidité. Ce jeu d’équilibre freine l’évolution des pratiques »

Si, leur mise en œuvre rencontre encore des freins.Le premier est économique : dans un contexte de pressions budgétaires,rappelle William Edel.Les appels d’offres publics, centrés sur le tarif, tendent même à écraser la valeur ajoutée des services regrette Christophe Jacquet :Deuxième frein : l’adoption réelle par les collaborateurs. Dans la location de voiture,De même, les réunions en présentiel, les déplacements courts ou les habitudes de consommation aérienne montrent un retour partiel aux automatismes d’avant-Covid.Enfin, satisfaire des acteurs auxest un challenge., résume Ziad Minkara.