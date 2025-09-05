Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

* Méthodologie de l'étude The Science of Wanderlust qui repose sur des insights provenant de deux recherches complémentaires :



- des tests menés par EG Labs (initiative lancée par Expedia Group, conçue comme un espace expérimental ouvert pour tester les innovations technologiques dans le domaine du voyage), évaluant les réponses émotionnelles et réactions des voyageurs du monde entier face au contenu publicitaire, à l’aide de technologies de suivi oculaire et de reconnaissance faciale, ainsi que d’entretiens qualitatifs auprès de deux groupes variés de voyageurs en loisirs. La recherche a été réalisée en juillet 2025.



- une étude par sondage dans sept marchés, auprès de 7 000 voyageurs, en partenariat avec Censuswide, analysant la façon dont les différents profils de voyageurs interagissent avec divers formats, plateformes et approches de message dans le paysage médiatique actuel. Le sondage a été mené aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, en France, au Japon et en Australie, en août 2025. Tous les participants ont été sélectionnés pour garantir qu’ils avaient voyagé pour le loisir au cours des 12 derniers mois et qu’ils avaient été exposés, au cours des 6 derniers mois, à du contenu de voyage ayant influencé leur décision.