Croisières à la cabine : GlobeSailor au Paris Nautic Show à la rencontre des agences de voyages

Deux grandes tendances ressortent du bilan 2025. La première, c’est la démocratisation du nautisme, qui se poursuit malgré la hausse des tarifs (+36% depuis 2019).



Les locations avec skipper ont progressé de 41% en six ans, et les croisières à la cabine de 23%.



« Les clients recherchent de l’autonomie, mais aussi du confort et de la sécurité. Le skipper est devenu un élément central de l’expérience, mais aussi un profil rare : il manque de professionnels qualifiés pour répondre à la demande » , reconnaît le dirigeant.



La seconde tendance touche à la répartition saisonnière. Si la chaleur en Méditerranée incite à décaler certains départs, c'est surtout la recherche de prix plus abordables qui pousse les voyageurs vers les ailes de saison.



En avril, mai ou septembre, les conditions de navigation restent idéales et les tarifs sont jusqu’à 30% inférieurs à ceux de l’été.