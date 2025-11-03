TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Croisières à la cabine : GlobeSailor au Paris Nautic Show à la rencontre des agences de voyages

Du 26 au 30 novembre 2025, au parc des Expositions du Bourget


GlobeSailor, agence de voyages spécialisée dans la location de bateaux avec ou sans skipper et dans les croisières à la cabine, invite les professionnels à se saisir d’un produit en pleine expansion.


Rédigé par le Mardi 4 Novembre 2025

Olivier Albahary, co-fondateur et CEO de GlobeSailor - Photo : GlobeSailor
Avec un chiffre d’affaires de 32 millions d’euros en 2025, GlobeSailor poursuit sa croissance et confirme l’appétit des voyageurs pour la mer.

Présente au Paris Nautic Show (Hall 3, stand B12), du 26 au 30 novembre 2025, l'entreprise veut convaincre les agents de voyages d’investir un segment encore sous-exploité : la croisière sur petites unités, à la cabine, avec ou sans skipper.

« Beaucoup de nos clients ne sont pas des marins, mais des vacanciers qui veulent naviguer sans contrainte », explique Olivier Albahary, co-fondateur et CEO de GlobeSailor. « Nous expliquons aux agences toutes les subtilités de ce secteur. »

GlobeSailor note une forte progression des locations avec skipper

Deux grandes tendances ressortent du bilan 2025. La première, c’est la démocratisation du nautisme, qui se poursuit malgré la hausse des tarifs (+36% depuis 2019).

Les locations avec skipper ont progressé de 41% en six ans, et les croisières à la cabine de 23%.

« Les clients recherchent de l’autonomie, mais aussi du confort et de la sécurité. Le skipper est devenu un élément central de l’expérience, mais aussi un profil rare : il manque de professionnels qualifiés pour répondre à la demande », reconnaît le dirigeant.

La seconde tendance touche à la répartition saisonnière. Si la chaleur en Méditerranée incite à décaler certains départs, c'est surtout la recherche de prix plus abordables qui pousse les voyageurs vers les ailes de saison.

En avril, mai ou septembre, les conditions de navigation restent idéales et les tarifs sont jusqu’à 30% inférieurs à ceux de l’été.

Croisières à la cabine : des dossiers rémunérateurs pour les agences de voyages

Les catamarans sont de plus en plus demandés - Photo : GlobeSailor
Les catamarans sont de plus en plus demandés - Photo : GlobeSailor
Le bassin méditerranéen reste dominant (70% des départs), mais d’autres zones gagnent du terrain : la Guadeloupe (+45% en un an) et la Suède (+116% en six ans) séduisent de nouveaux profils.

GlobeSailor complète aussi son offre dans les destinations lointaines - Polynésie, Seychelles, Thaïlande - avec des séjours terrestres avant ou après l’embarquement, afin d’enrichir l’expérience et d’élargir le panier moyen.

Pour les agences, ces croisières personnalisées représentent de beaux dossiers rémunérateurs, avec « des paniers moyens compris entre 8 000 et 15 000 euros, tout compris pour une famille de six personnes », précise Olivier Albahary.

GlobeSailor ne travaille pas en direct avec les particuliers, mais avec des professionnels reconnus du secteur, comme Catlante ou Dream Yacht, garantissant ainsi la qualité de la prestation.


Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias