Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Le Lagoon 620 Martinique, entièrement rénové dans le cadre du programme durable Lagoon NEO, sillonnera désormais les Abacos et la Corse en croisière-cabine @Dream Yacht
Dream Yacht, spécialiste de la location de voiliers avec ou sans équipage, enrichit son offre de croisières à la cabine, un segment en pleine croissance dans les réseaux de distribution.
Trois nouveaux itinéraires sont annoncés pour 2026 : Abacos Dream Premium aux Bahamas, Koh Samui Dream Premium en Thaïlande et Kornati Sail Share en Croatie, après un test concluant cette année.
Les croisières Dream Premium misent sur le confort et le service hôtelier : catamarans spacieux avec hôte et cuisinier à bord, pension complète et cabines privatives.
À l’inverse, les croisières Sail Share offrent une expérience plus participative et conviviale : voiliers plus compacts, skipper professionnel, ambiance d’équipage et tarifs plus accessibles.
Dream Yacht : de nouveaux programmes pour séduire les investisseurs
En parallèle, Dream Yacht repense ses formules de gestion locative pour séduire investisseurs et passionnés de voile.
Le programme Dream Performance Worldwide combine revenus locatifs et deux semaines garanties en haute saison dans le monde, tandis que Dream Guarantee propose jusqu’à douze semaines de navigation par an et un revenu mensuel garanti, avec un contrat modulable de 42 à 66 mois.
Check-in et briefings digitaux, montée en gamme des services à bord, suivi du Net Promoter Score : Dream Yacht mise aussi sur l’expérience pour fidéliser ses passagers. Sa base de Martinique a d’ailleurs reçu un Tripadvisor Award 2025.
Enfin, les taux de remplissage ont progressé de 6% cette année en Méditerranée et une croissance de +15% est attendue en Polynésie française pour la prochaine saison.
Lire aussi : Dream Yacht Worldwide lance une nouvelle gamme "Platinum"
