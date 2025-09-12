Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires

Des produits adaptés à la vente en agences

À l’occasion du Cannes Yachting Festival, Dream Yacht a présenté ses nouveautés pour 2025 et 2026, avec un accent mis sur les croisières à la cabine, un produit clé pour les agences, et sur de nouvelles formules de gestion locative destinées aux investisseurs et plaisanciers.



Rédigé par Laurent Guéna le Lundi 15 Septembre 2025

