Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

En catamaran et avec équipage


Temples, gastronomie, plages du Sud… La Thaïlande reste une valeur sûre pour les voyageurs français. Mais au-delà des zones les plus fréquentées, Dream Yacht propose une autre manière d’explorer le royaume : trois croisières en catamaran, entre îles préservées, lagons et villages de pêcheurs.


Mercredi 26 Novembre 2025

La Thaïlande est l'une des destinations prisées par les amateurs de croisières à la cabine - Photo : Dream Yacht
La Thaïlande est l'une des destinations prisées par les amateurs de croisières à la cabine - Photo : Dream Yacht
Dream Yacht, spécialiste de la location de bateaux, propose trois itinéraires en Thaïlande qui permettent de découvrir des îles préservées du tourisme de masse.

Les croisières à la cabine rendent l’expérience nautique accessible, sans compétences de navigation requises. Chaque hôte dispose d’une cabine double avec salle d’eau privée, à bord d’unités de 4 à 6 cabines.

L’équipage se charge de tout : un skipper pour la navigation, un cuisinier pour les spécialités locales, et des escales pensées pour créer des souvenirs marquants, de Koh Tao à la baie de Phang Nga.

A la découverte de Koh Phi Phi, Samuin Maya Bay, Koh Tao...

L’itinéraire Koh Samui Dream Premium, programmé en mai et juin 2026, permet de mettre pied à terre à Koh Samui, Koh Pha Ngan et Koh Tao.

Au sud, Phuket sert de point de départ à la croisière Phuket Dream Premium : baie de Phang Nga, Maya Bay, Koh Phi Phi… Des départs ont lieu tout au long de l’année 2026.

Enfin, l’Andaman Dream Premium (11 jours / 10 nuits) offre un programme pensé pour prolonger l’été, disponible dès maintenant, puis janvier-mars et novembre-décembre 2026.

