Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

La Thaïlande est l'une des destinations prisées par les amateurs de croisières à la cabine - Photo : Dream Yacht
Dream Yacht, spécialiste de la location de bateaux, propose trois itinéraires en Thaïlande qui permettent de découvrir des îles préservées du tourisme de masse.
Les croisières à la cabine rendent l’expérience nautique accessible, sans compétences de navigation requises. Chaque hôte dispose d’une cabine double avec salle d’eau privée, à bord d’unités de 4 à 6 cabines.
L’équipage se charge de tout : un skipper pour la navigation, un cuisinier pour les spécialités locales, et des escales pensées pour créer des souvenirs marquants, de Koh Tao à la baie de Phang Nga.
Lire aussi : Croisières à la cabine : Dream Yacht enrichit son offre de trois nouveaux itinéraires
A la découverte de Koh Phi Phi, Samuin Maya Bay, Koh Tao...
L’itinéraire Koh Samui Dream Premium, programmé en mai et juin 2026, permet de mettre pied à terre à Koh Samui, Koh Pha Ngan et Koh Tao.
Au sud, Phuket sert de point de départ à la croisière Phuket Dream Premium : baie de Phang Nga, Maya Bay, Koh Phi Phi… Des départs ont lieu tout au long de l’année 2026.
Enfin, l’Andaman Dream Premium (11 jours / 10 nuits) offre un programme pensé pour prolonger l’été, disponible dès maintenant, puis janvier-mars et novembre-décembre 2026.
Lire aussi : Eté 2025 : la croisière a performé sur tous ses formats
