Dream Yacht : trois croisières pour découvrir la Thaïlande et ses îles

, programmé en mai et juin 2026, permet de mettre pied à terre à Koh Samui, Koh Pha Ngan et Koh Tao.Au sud, Phuket sert de point de départ à la croisière: baie de Phang Nga, Maya Bay, Koh Phi Phi… Des départs ont lieu tout au long de l’année 2026.(11 jours / 10 nuits) offre un programme pensé pour prolonger l’été, disponible dès maintenant, puis janvier-mars et novembre-décembre 2026.