Le tourisme s'invite au Paris Nautic Show 2025





Un espace entier sera consacré au tourisme fluvial en France.



Les Canalous et Le Boat, deux acteurs majeurs du secteur, présenteront leurs offres de croisières sans permis, souvent sur des bateaux électriques. Un choix qui illustre la montée en puissance d’un tourisme plus doux et plus respectueux de l’environnement.



