Le tourisme s'invite au Paris Nautic Show 2025

Du 26 au 30 novembre 2025, au Parc des Expositions du Bourget


L’édition 2025 du Paris Nautic Show mettra le cap sur la croisière fluviale et les loueurs de voiliers avec ou sans skipper. De plus, Tahiti et ses îles seront à l’honneur.


Rédigé par le Mercredi 12 Novembre 2025

Un espace entier sera consacré au tourisme fluvial en France lors du Paris Nautic Show 2025 - Affiche Paris Nautic Show 2025
Legends and Paradise
Après deux ans d’absence, le salon nautique revient au Parc des Expositions du Bourget sous le nom de Paris Nautic Show.

Un espace entier sera consacré au tourisme fluvial en France.

Les Canalous et Le Boat, deux acteurs majeurs du secteur, présenteront leurs offres de croisières sans permis, souvent sur des bateaux électriques. Un choix qui illustre la montée en puissance d’un tourisme plus doux et plus respectueux de l’environnement.

Le Boat, présent en France, en Europe et au Canada, mise aussi sur la simplicité : une courte formation, une mise à disposition rapide et la possibilité de naviguer à son rythme, sans contrainte ni expérience préalable.

La croisière à la cabine bien représentée au Paris Nautic Show

Autour d’eux, d’autres acteurs feront flotter l’esprit croisière : Catlante, Dream Yacht, GlobeSailor et SamBoat viendront rappeler que la mer se vit désormais sur tous les modes - cabine, location avec ou sans équipage, catamaran ou voilier entre particuliers.

Pour célébrer ce retour, le salon mettra le cap sur le Pacifique.

Tahiti et ses îles seront à l’honneur avec un village polynésien qui fera souffler un vent d’évasion sur les allées du Bourget : danses, tatouages, artisanat, perles et senteurs de monoï rythmeront les journées du salon.

Tags : croisiere a la cabine, croisiere fluviale, paris nautic show
