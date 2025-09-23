Provence : quelles ambitions pour les croisières fluviales sur le Rhône ? [ABO]

Tout ce travail visant à renforcer l'attractivité de la destination va de pair avec un autre challenge de taille : donner aux compagnies de croisière les moyens de renforcer leur offre sur le Rhône.



" Le principal défi actuellement est de pouvoir répondre à la demande, qui est si élevée que nous ne pouvons pas couvrir toutes les demandes , nous expliquait en juin dernier à Marseille, Monic van der Heyden, la présidente de l'association River Cruise Europe.



Tous les bateaux veulent accoster en centre-ville, mais pour cela il faut de la place, une certaine puissance électrique et que les villes soient d'accord pour accueillir tous ces passagers ".



Certaines solutions sont déjà à l'œuvre, comme amarrer plusieurs bateaux côte à côte faute de place sur les quais. Les armateurs fluviaux vont même jusqu'à se concerter, lors de "réunions de conflit" annuelles, pour s'entendre sur les places dans les ports et les dates d'escales.



Autre possibilité : positionner des navires plus grands, de 135 mètres de long. " Les armateurs peuvent ainsi embarquer plus de passagers, explique Stéphanie Rissel. Mais tous les ports sur le Rhône ne peuvent pas accueillir ce type de bateaux.



" Ils sont contraints de s'arrêter à Arles ou à Avignon pour le moment" , poursuit l'experte croisière.



Certains d'entre eux pourraient rejoindre Port-Saint-Louis-du-Rhône dans les prochaines années, la construction de nouveaux quais étant en cours de réalisation. " Idem à Martigues, mais il faudra que les compagnies s'aventurent dans le canal et y manœuvrent ", ajoute Stéphanie Rissel.



La bonne nouvelle du rallongement de ces itinéraires reste, pour la Camargue, de pouvoir développer une offre à destination de ces clientèles aisées. De même, la perspective de coupler croisière fluviale et croisière maritime se profile, les passagers se trouvant si près de Marseille...



Notons à ce sujet que certains armateurs sont déjà présents à la fois sur la croisière fluviale et la croisière maritime.



" La compagnie Crystal Cruises s’était, avant Celebrity Cruises, intéressé à la croisière fluviale après avoir commencé son activité par la croisière maritime de luxe.



Viking Cruises a emprunté le chemin inverse en débutant par les croisières fluviales, avant de se lancer dans le maritime. Idem pour le groupe Scenic qui, avec ses marques Scenic Cruises et Emerald Cruises, a d’abord opéré des paquebots fluviaux, avant de proposer des expériences de grand yachting , souligne Cruise Marseille Provence dans sa dernière feuille de route.



Il est donc probable que d’autres armateurs rejoignent ces compagnies en proposant une offre duale maritime et fluviale.



Le groupe Disney a d’ailleurs confirmé son arrivée sur le Rhône en 2026, après une tentative avortée en 2020 : il proposera, via sa branche Adventures by Disney, des itinéraires en tête de ligne de Provence, à bord de l’AmaKristina affrété pour l’occasion. Des croisières qui viendront ainsi s’ajouter à celles de sa compagnie maritime, Disney Cruise Line ".



Enfin, en janvier 2025, Royal Caribbean Group a annoncé son intention d’investir le marché de la croisière fluviale, via sa marque Celebrity Cruises, avec la construction de 10 paquebots fluviaux, pour une mise à l’eau des deux premières unités prévues en 2027 (puis quatre en 2028 et 2029).



" Au vu de l’importance des fleuves français dans les destinations de croisière fluviale, a fortiori pour la clientèle nordaméricaine, il y a fort à parier qu’au moins l’un de ces paquebots rejoindra le bassin Rhône-Saône d’ici 2030 ", estime Cruise Marseille Provence.