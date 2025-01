Croisière Marseille : "Nous prévoyons d'accueillir 2,5 millions de passagers en 2025" [ABO]

Je dirais qu’il y a, d’une part, l’attitude de certains politiques à Marseille vis-à-vis de la croisière, avec notamment la pétition sortie il y a deux ans. Alors même si la mairie de Marseille fait évoluer son discours depuis quelques semaines, tout ceci a marqué les esprits.Cela a créé un bruit de fond, alors qu’en règle générale, une compagnie comme Royal Caribbean est accueillie chaleureusement partout où elle vient. On les reçoit et on les remercie d’apporter, avec un bateau tous les mardis qui représente un milliard d'euros d'investissement, de la richesse pour nos territoires.A Marseille, non seulement, on ne les remercie pas, mais on a plutôt tendance à les "mordre". On peut comprendre que cette situation les lasse, d’autant plus qu'ils construisent leurs bateaux en France…C’est une forme de double peine : ils ont l'impression de participer au développement économique du pays et que finalement, peu de monde les remercie.D’autre part, et surtout, il y a les actions anti-croisière comme les kayaks de Stop Croisières qui se sont interposés devant l’un de leur navire en 2022. Si au final, cet incident n’a engendré que deux heures de retard, les photos sont parues partout dans la presse.Alors, bien sûr, à Barcelone aussi, il y a des tensions sur le tourisme, mais il n'y a pas eu ce type d'événements.Enfin, il ne faut pas se voiler la face, Royal Caribbean attend de Marseille le même niveau d’expérience client qu’à Barcelone et à Rome, le même type de prestations, et j’estime que nous ne sommes pas au même niveau.