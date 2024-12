Croisière : quel est l'impact économique pour Marseille ?

Le secteur de la croisière n'a pas raté ce rendez-vous. À l’échelle mondiale, ce secteur génère 140 milliards de dollars de retombées économiques et soutient 1,2 million d’emplois. En France, les retombées atteignent 7,7 milliards d’euros, avec environ 38 000 emplois. Ce dernier chiffre intègre aussi la construction et la maintenance navales à Saint-Nazaire et Marseille.



Sur le plan économique, une étude d'impact à l'échelle locale a été réalisée par Oxford Economics en partenariat avec CLIA (** Voir méthodologie en encadré).



"Ce qui nous manquait, et c'est ce que nous avons voulu faire avec cette étude, c'est aller à un échelon encore inférieur au niveau local, pour bien comprendre, pas seulement les retombées économiques, mais aussi comprendre la ramification que notre secteur croisière a avec le tissu économique local ", explique Samuel Maubanc, directeur général de CLIA Europe.



L'enquête a été menée sur 10 ports dans le monde dont 5 européens. Parmi eux : Marseille. Et les premiers résultats ont été présentés lors du Blue Maritime Summit qui se tenait justement dans la Cité phocéenne.



À l’échelle locale, à Marseille, la dépense moyenne pour les passagers en transit atteint 121 € par groupe et 57 € par personne pour un temps moyen passé à Marseille de 4,7 heures.



Concernant la nature des dépenses, 69 % de ces passagers en transit vont au restaurant, 52% vont effectuer des achats, 38% vont visiter les lieux d'intérêt, musées ou autres, et 21% effectuent des visites guidées pour un montant de près de 30 euros.



Pour les passagers embarquant et débarquant, la dépense moyenne s’établit à 173€ par groupe et à 78 € par personne. 28% de ces passagers passent au moins une nuit (dans 75% des cas à l'hôtel). Pour ce seul groupe, les dépensent atteignent 383 euros par groupe, soit 171 euros par personne. Pour les passagers embarquant à la journée, la dépense par groupe atteint 90 euros et 41 euros par personne.



A noter également la dépense moyenne par membre d'équipage qui est de 79 euros par personne, à travers la restauration (67%) et les achats dits divers (43%).



Ces dépenses bénéficient directement à l’économie locale, selon l'étude. 70% des entreprises locales interrogées mise sur une hausse de leur chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années. Elles estiment que le chiffre d'affaires moyen lié à la croisière se situe entre 45 et 49% de leur revenu sur ces 3 dernières années et l'année prochaine. Enfin, 77% indique que la croisière, est un secteur important. "Quand il y a des croisiéristes ils voient leur activité augmenter" résume Christian Savelli, Directeur Cruise Analytics de Tourism Economics.



Autres enseignements : les passagers en tête de ligne sont majoritaires français (80%), en revanche sur les passagers en transit, c'est la nationalité italienne qui domine suivis des Allemands et des Espagnols.



Une autre étude a été menée sur le plan environnemental en collaboration avec le CITEPA et s’est concentrée sur les bassins Est et Ouest du port de Marseille - Fos ainsi que sur divers trafics, comme les navires rouliers et porte-conteneurs. Trois années de référence ont été examinées : 2015, avant la mise en place des premières mesures environnementales ; 2022, pour évaluer l’impact des initiatives en cours ; et 2035, pour anticiper les effets des technologies et infrastructures futures.



Les résultats montrent des réductions significatives des émissions grâce aux investissements portuaires, estimés à 150 millions d’euros. Par exemple, le raccordement électrique des navires devrait entraîner une diminution de 80 % des oxydes de soufre, de 75 % des particules fines et de 60 % des oxydes d’azote d’ici 2035. Les gaz à effet de serre, quant à eux, devraient baisser de 50 %. Ces efforts conjoints soulignent la complémentarité des impacts économiques et environnementaux, consolidant le rôle stratégique du port de Marseille dans le développement durable.