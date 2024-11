Marseille accueille la 3e édition du Blue Maritime Summit

9h00 - 9h15 : Introduction par Jean-François Suhas et Jacques Hardelay (Marseille Provence Croisière).



10h00 - 10h45 : Table ronde sur les nouvelles réglementations environnementales, avec des interventions d’experts tels qu’Éric Banel (DG AMPA) et Barbara Sellier (Commission européenne).



10h45 - 11h45 : Les flottes du futur, explorant les innovations dans la conception des navires avec des représentants de Ponant, MSC Croisières, et Orient Express Silenseas.



11h45 - 12h00 : Entretien sur le rôle du Marseille Provence Cruise Terminal (MPCT) en tant qu’acteur clé du territoire.



12h00 - 12h30 : Bilan de la Charte Croisière Durable Méditerranée, marquant deux ans d’avancées en matière de durabilité.



14h15 - 15h00 : Études d’impact, avec des restitutions sur les retombées économiques et les émissions atmosphériques liées au transport maritime.



15h30 - 16h15 : Table ronde sur les étapes de verdissement des ports, incluant des contributions d’EDF, Total Energies, et d’autres acteurs clés.



16h15 - 17h00 : Focus sur les dynamiques méditerranéennes, avec des représentants des ports de Sète, Toulon, Nice, et Marseille.



17h00 - 17h45 : Clôture officielle par Renaud Muselier, président de la Région Sud.