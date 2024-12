En effet la propulsion à voile ne pourra pas s'adapter à toutes les zones explique Anne-Sophie Cochelin de la CMA - CGM qui a noué un partenariat avec le cargo à voile Neoline : "le vélique c'est très intéressant sur une transatlantique, cela l'est beaucoup moins sur une ligne Nord - Sud. Je pense qu'il ne faut pas essayer de chercher le fuel qui conviendra à tout le monde sur toutes les lignes du monde, mais le fuel le plus adapté à la ligne, à la taille du bateau, à ce que les ports peuvent nous offrir et aux réglementations locales. Et c'est cette équation extrêmement complexe qu'il nous faut résoudre pour ensuite faire les bons choix d'investissement"



Et c'est sur cette combinaison que les compagnies de croisières semblent miser : "Les croisiéristes, avec qui nous travaillons sur les futurs navires, souhaitent des moteurs tri-fuel, c'est-à-dire dual fuel rétrofitables pour un troisième fuel. Le navire pourra ainsi naviguer pendant 10, 15, 20 ans sur du diesel et GNL, mais il pourra facilement être rétrofitables au méthanol. Cela ne peut pas se faire toutes les semaines, mais ces bateaux seront capables de switcher du GNL au méthanol en fonction de la zone où ils naviguent." détaille Alexandre Tocatlian de GTT.



Ce qui fait dire à Wassim Daoud que les flottes du futur seront composés de "bateaux avec différentes énergies et peut-être un mix énergétique comme on l'a aujourd'hui à terre où nous allons pouvoir mixer le vélique, le solaire, l'électrique, et différents types de diesel ou de gaz, ou pourquoi pas l'hydrogène".



Une chose est sûre, la décarbonation de la croisière avance, mais elle reste encore à écrire !