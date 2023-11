Swap2Zero : comment Ponant veut réinventer la croisière 🔑

Selon son directeur général, l'adhésion à l'association génère à terme une hausse de clientèle (25 à 30%) et des prix. Ces derniers ont bondi de 40% entre 2019 et 2023.



Là n'est pas l'objectif premier de la compagnie. " Avec le partenariat que nous avons, plus le fait que Le Ponant soit membre, nous voulons développer la marque Ponant à l'international.



La marque n'est pas encore assez bien positionnée en dehors de nos frontières et notamment aux Etats-Unis. Nous devons alimenter la croissance de nos capacités, " souligne Benoit Carassou Maillan.



De plus l'entreprise pourra s'appuyer sur Relais & Châteaux pour assoir la qualité de sa gastronomie à bord, en faisant monter des chefs locaux.



Pour cela, il sera possible aux équipes de participer à des workshops et autres animations commerciales outre-Atlantique.



Seul le voilier originel est membre de l'association, les autres bateaux n'ont pas vocation à rejoindre les 580 établissements référencés, si ce n'est peut être le Commandant Charcot, mais surtout le futur voilier en cours d'élaboration.



Pour l'heure rien ne dit que les deux embarcations seront candidates à l'avenir. Du côté de Ponant, demain commence aujourd'hui.



Avec le projet Swap2Zero, " nous bouclons la boucle, " résume Mathieu Petiteau, le responsable recherche et développement de Ponant.