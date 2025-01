Pour séduire toujours plus cette clientèle, l’association Marseille Provence Croisière avait aussi organisé, en amont du workshop, une conférence sur le même thème : « Comment s’adapter à la nouvelle clientèle de luxe ? ».



Proactives, ses équipes ne se contentent pas d’informer ou de mettre en relation les adhérents : elles essaient aussi de faire évoluer les prestations qui peuvent être proposées. « Je pense notamment aux expériences à bord , explique Stéphanie Rissel.



En été, avec les fortes chaleurs, certains croisiéristes - fluviaux comme maritimes - peuvent être découragés à partir en excursion. J’ai lancé des expérimentations avec une compagnie de luxe et un prestataire chocolatier qui a bien voulu proposer un atelier de dégustation à bord. Il y avait très peu d'inscrits, mais les passagers tournaient autour, au final ils voulaient tous y participer.



Le prestataire a eu un tel succès qu’il a dû repartir dans sa boutique pour ramener des stocks de chocolat supplémentaires. Tout le monde était satisfait : les clients comme l’armateur et le prestataire, et cela a tout de même engendré des retombées économiques sur le territoire ».



Il faudra attendre quelques mois pour voir si l’offre des prestataires présents au workshop figurera dans les fiches produits des agences et des TO. C’est en tous cas le souhait de Marseille Provence Croisière : créer des collaborations durables.