Croisières 2024 : des géants des mers aux expéditions de luxe, 5 tendances à retenir !

« le navire devient la destination, »

Après avoir été baptisé par Lionel Messi, l’Icon of the Seas (Royal Caribbean)Selon Emmanuel Joly, agent général de RCCL en France,attirant un nouveau public avec ses multiples expériences à bord. Construit autour de huit quartiers offrant une variété d’activités, l’Icon dispose de sept piscines, soit 62 % de surface d’eau supplémentaire par rapport à la classe Oasis, déjà référence en la matière.les plus grands navires actuels sont deux fois plus imposants qu’en 2000.