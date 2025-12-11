Les "Climate Natives" veulent prendre les commandes [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)

Le changement climatique est aujourd’hui au cœur de l’actualité. Il n’est plus un média ignorant les dernières nouvelles concernant le bouleversement du climat et ses conséquences désastreuses sur l’état de la planète. Depuis les inondations en Indonésie et au Sri Lanka à des affaissements de terrain en Iran et les augmentations de l’acidité des océans en passant par les ouragans, l’actualité climatique a une spécificité : elle est toujours inquiétante et finit pas peser lourd sur l’opinion. Plus touchés que les autres, les jeunes de la génération Z et probablement ceux de la génération suivante affichent une chute de moral. Ne remplaçant pas exactement les « Digital Natives », on les affuble d’un nom - « les Climate Natives » - qui fera sans doute florès et décrit parfaitement leurs états d’âme et leur volonté de vivre dans un monde meilleur.

