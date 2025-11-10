30 COP, 6 rapports du GIEC... le tourisme reste sourd à l’urgence climatique !

C’est bien sympa de faire la morale, mais tu t’es regardé ? Tu pars pas en Afrique du Sud à la fin du mois, me laissant seule avec mon doudou.

Et la dernière publication de l’ADEME sur les BEGES du tourisme (bilan des émissions de gaz à effet de serre) rappelle l’urgence absolue d’agir.Le secteur représente 11 % des émissions françaises, sans même compter les vols internationaux, qui feraient grimper ce chiffre de 4,4 % supplémentaires.Et face à cette montagne de carbone, l’économie touristique ne pèse que 5 % du PIB national.Pour rester dans les clous de l’accord de Paris, il faudrait que le tourisme réduise ses émissions de 35 à 50 % d’ici 2030. Cinq petites années pour y parvenir... et des leviers d’action quasi inexistants.Alors que la maison brûle, les professionnels n’ont même pas commencé à sortir les seaux d’eau. Pire, puisque tradition oblige, octobre et novembre sont les mois des… congrès !Et là, ma fille, me balance en pleine poire : "Elle a du répondant cette petite...Les réseaux de distribution et bureaux régionaux des Entreprises du Voyage profitent de l’accalmie dans les agences pour réfléchir à l’avenir de la profession.De beaux moments de réseautage, certes… mais loin d’être neutres.Un montant astronomique, équivalent à 326 512 nuits dans un hôtel ou la production de 16 354 smartphones ou de 50 126 kg de boeuf, mais encore l'envoi de 570 311 480 emails.L’an prochain, bonne nouvelle, l’événement sera un peu plus "responsable", puisqu’il se tiendra à Prague.Ajoutez à cela les congrès des régions Grand Est, Ouest et bientôt Île-de-France… tout ça, sans aucun engagement concret pour le climat.Pendant ce temps, ATR tenait son séminaire dans le Vaucluse, réunissant les trois quarts de ses adhérents, et Prêt à Partir s’apprête à accueillir plus de 900 participants à Gondreville, au siège du réseau.Lueur d'espoir : le congrès national des Entreprises du Voyage se tiendra en 2026… en France.Pour le climat, chaque petit geste compte. Et Gaby vous remercie.