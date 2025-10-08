Tourisme durable, IA, revenge travel... que reste-t-il du covid ? [ABO]

L'inflation n'est pas le seul legs indiscutable de l'ère Covid.



" Nous observons une augmentation très forte, une bascule vers les solutions numériques. Cette digitalisation s’est considérablement accélérée dans les entreprises.



Cela entraîne une meilleure productivité, une plus grande réactivité, mais aussi un besoin accru pour les prestataires de se connecter, notamment les hôteliers, jusque-là assez peu enclins à développer des solutions technologiques, " a analysé Christian Sabbagh, le président directeur général du Groupe Travelsoft.



La digitalisation croissante de la population a donc poussé les entreprises à suivre le mouvement.



Une numérisation à vitesse grand V, qui n’a pas été un désagrément pour les agences de voyages, bien au contraire. Du côté d’Amadeus, ce vaste mouvement ne s’est pas traduit par une baisse d’activité des points de vente traditionnels, pour une raison simple : le besoin de réassurance.



De son côté, Laurent Abitbol estime que les clients qui ont connu de nombreuses galères pendant le Covid pour se faire rembourser, ont finalement réalisé que les tarifs ne sont pas toujours plus avantageux sur Internet.



Mais cette croyance en un retour en grâce des boutiques physiques semble toutefois se heurter à une autre réalité.



" La relation avec le téléphone a évolué. Il n’est plus seulement le prolongement de nous-mêmes, c’est aussi un moyen de paiement et, d’une certaine façon, un assistant personnel avec ChatGPT a souligné le directeur de Protourisme.



Il y a un fossé générationnel, les différences d’usages selon les âges restent fortes car les seniors ont l’argent et sont les principaux clients des agences de voyages.



Néanmoins, cette digitalisation se généralise et le problème n’est pas aujourd’hui, mais demain : il s'agit de celui des consommateurs de la prochaine génération.



Une génération persuadée que les agences de voyages sont plus chères, font perdre du temps, voire sont un peu ringardes, car c’était le choix de leurs parents ou grands-parents, ce qui les pousse à privilégier Booking ou Airbnb, " ajoute Didier Arino.